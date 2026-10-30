5 nuevos Palí y Maxi Palí en Costa Rica: ubicación y horarios de las cinco tiendas que abrió Walmart

Walmart abrió cinco nuevas tiendas en las provincias de Limón, Heredia y Cartago y alcanzó las 354 tiendas en Costa Rica en sus diferentes formatos: Walmart, Masxmenos, Maxi Palí y Palí.
La empresa informó de que las aperturas corresponden a un establecimiento Maxi Palí y cuatro tiendas Palí. Con estos locales, la compañía incorporó a 89 trabajadores en sus operaciones.
Mónica Elizondo, especialista sénior de Asuntos Corporativos de Walmart, indicó que las nuevas aperturas responden a su plan de expansión en distintas zonas del país para ofrecer opciones de compra y empleo local.
El nuevo Maxi Palí opera en Hone Creek de Talamanca, frente a la escuela de la localidad, sobre la Ruta Nacional 36.
El inmueble mide 1.302 metros cuadrados, ofrece 8.320 artículos, dispone de servicios de panadería, rostizado, venta en línea y parqueo. Su operación generó 41 puestos laborales y atiende de domingo a jueves de 7:30 a. m. a 9:30 p. m., y viernes y sábados de 7:30 a. m. a 10:00 p. m.
En Heredia entraron en funcionamiento dos sucursales: Palí Santo Domingo, 20 metros al oeste de Autos Santo Domingo, y Palí Santo Tomás, 190 metros al norte de El Sesteo. Ambas tiendas sumaron 24 plazas de trabajo.
La lista de aperturas concluye con Palí Quircot en Cartago, con 12 contrataciones, y Palí Guápiles Oeste, en Pococí de Limón, ubicado al costado este del cementerio de esa comunidad.
Los cuatro locales Palí tienen un horario de lunes a domingo de 7:30 a. m. a 9:00 p. m. Estas cuatro estructuras disponen de paneles solares, sistemas de ahorro de agua y energía, válvula presurizadora, mingitorios secos y refrigeración autocontenida sin gases refrigerantes.