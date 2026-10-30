5 nuevos Palí y Maxi Palí en Costa Rica: ubicación y horarios de las cinco tiendas que abrió Walmart

Walmart abrió cinco nuevas tiendas en las provincias de Limón, Heredia y Cartago y alcanzó las 354 tiendas en Costa Rica en sus diferentes formatos: Walmart, Masxmenos, Maxi Palí y Palí.

La empresa informó de que las aperturas corresponden a un establecimiento Maxi Palí y cuatro tiendas Palí. Con estos locales, la compañía incorporó a 89 trabajadores en sus operaciones.

Mónica Elizondo, especialista sénior de Asuntos Corporativos de Walmart, indicó que las nuevas aperturas responden a su plan de expansión en distintas zonas del país para ofrecer opciones de compra y empleo local.

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