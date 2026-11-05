Vuelve RED506 2026: abierta la venta de entradas para conocer tendencias y hábitos digitales en Costa Rica

Desde sus ediciones previas, la cita expone las modificaciones en comunicación, plataformas y mercadeo en Costa Rica.
Durante la jornada se expondrá el estudio RED506 que a partir de una muestra de 4,1 millones de identidades o cuentas digitales, examina las variaciones que las marcas deben considerar en sus estrategias de mercadeo, su conexión con las audiencias y la creación de comunidades.
Entre los resultados adelantados, el análisis señala que la adopción de plataformas de inteligencia artificial pasó del 17,8% en 2025 al 29,7% en 2026.
También revisa el alcance multigeneracional de TikTok, la función de Facebook como espacio para comunidades y servicios, la evolución de YouTube y LinkedIn, y los cambios en el comercio digital.
El punto de partida de la investigación establece que no basta con conocer cuántas personas tienen acceso a Internet, sino que es necesario comprender cómo distribuyen su atención entre redes sociales, herramientas de inteligencia artificial, servicios de transmisión continua (streaming), videojuegos y plataformas de compra.
“Hay que dejar un poco de lado la pregunta de qué tanta gente está conectada”, advirtió Óscar Solano, vicepresidente de Shift Porter Novelli. “Hay que preguntarse qué está haciendo al estar conectada”.
Este año, el espacio abordará cómo la inteligencia artificial pasa de una automatización cosmética y simple ahorro de tiempo hacia un impacto en la operación comercial de las organizaciones.
El programa integrará la conferencia de Álvaro Meléndez, cofundador de la empresa CRANT, expositor internacional con más de 35 reconocimientos globales, incluidos galardones Cannes, Effies y Clios.
Su trayectoria registra trabajos en agencias como BBDO, Grey y Ogilvy, la dirección de campañas como Gift Bottle para Coca-Cola y la colaboración de Nestlé con el FC Barcelona junto al futbolista Lionel Messi
Además ha figurado entre los 25 innovadores de las Américas según PRovoke Media y mantener labores con compañías como M&C Saatchi, AB InBev, Burger King y Pfizer.
Meléndez explicó que el encuentro busca plantear la transformación de las operaciones a partir de la alfabetización en herramientas de inteligencia artificial, la identificación de casos de uso y su ejecución para elevar la eficiencia corporativa.
Durante la sesión se presentará además el Brand Influence Index, una medición desarrollada por Shift Latam con base en estándares internacionales para registrar la gravitación de las organizaciones en el territorio costarricense.
El estudio evalúa el nivel de influencia de las marcas en el entorno nacional, su capacidad para generar interacción y las dimensiones asignadas a cada una mediante canales digitales, consultas a medios de comunicación y consultas a tomadores de decisión.
Detalles del evento:
- Fecha: Miércoles 25 de noviembre de 2026
- Hora: De 8:00 a. m. a 12:30 p. m. (apertura de puertas a las 7:45 a. m.)
- Lugar: Hotel Crowne Plaza Corobicí, San José
- Parqueo: Gratuito, ofrecido por el hotel
- Ingreso de menores: Permitido con la compra de su respectiva entrada, salvo autorización expresa de los organizadores
- Entradas: Disponibles: Passline.