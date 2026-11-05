Vuelve RED506 2026: abierta la venta de entradas para conocer tendencias y hábitos digitales en Costa Rica

RED506, el encuentro de comunicación digital organizado por El Financiero, volverá este 2026. La venta de boletos está abierta para su jornada dedicada a las transformaciones tecnológicas en el país.

La actividad se llevará a cabo el miércoles 25 de noviembre en el hotel Crowne Plaza Corobicí, en San José, en un horario de 8:00 a. m. a 12:30 p. m., con apertura de puertas al público a partir de las 7:45 a. m.

Desde sus ediciones previas, la cita expone las modificaciones en comunicación, plataformas y mercadeo en Costa Rica.

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