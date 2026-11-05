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Economía

Vuelve RED506 2026: abierta la venta de entradas para conocer tendencias y hábitos digitales en Costa Rica

En el evento expondrá Álvaro Meléndez cofundador de CRANT, empresa pionera en inteligencia artificial

RED 506 2025
RED 506 es el encuentro de comunicación digital que expone las modificaciones en comunicación, plataformas y mercadeo en Costa Rica, organizado por El Financiero. RED 506 2025
Marianela Arias Vilchez

RED506, el encuentro de comunicación digital organizado por El Financiero, volverá este 2026. La venta de boletos está abierta para su jornada dedicada a las transformaciones tecnológicas en el país.

La actividad se llevará a cabo el miércoles 25 de noviembre en el hotel Crowne Plaza Corobicí, en San José, en un horario de 8:00 a. m. a 12:30 p. m., con apertura de puertas al público a partir de las 7:45 a. m.

Desde sus ediciones previas, la cita expone las modificaciones en comunicación, plataformas y mercadeo en Costa Rica.