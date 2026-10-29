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Economía

Servicio Civil abre una plaza con salario global de ¢1,3 millones: así puede inscribirse

Conozca el perfil profesional requerido, la sede del puesto y el trámite de registro

La Dirección General de Servicio Civil tiene una opción empleo con salario global de ¢1.328.997 mensuales. Imagen con fines ilustrativos.
La Dirección General de Servicio Civil tiene una opción empleo con salario global de ¢1.328.997 mensuales. Imagen con fines ilustrativos.
Marianela Arias Vilchez

La Dirección General de Servicio Civil anunció la apertura del proceso para conformar un registro de elegibles destinado a la cobertura de una plaza de profesional de servicio civil 2, en la especialidad de Biología.

La posición ofrece una remuneración mensual bajo el esquema de salario global fijada en ¢1.328.997.

Billetes, salarios, Costa Rica
Servicio Civil busca biólogos para puesto en el Inciensa. El salario global sería ¢1.328.997. (Shutterstock/Shutterstock)