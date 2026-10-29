Servicio Civil abre una plaza con salario global de ¢1,3 millones: así puede inscribirse

La Dirección General de Servicio Civil anunció la apertura del proceso para conformar un registro de elegibles destinado a la cobertura de una plaza de profesional de servicio civil 2, en la especialidad de Biología.
La posición ofrece una remuneración mensual bajo el esquema de salario global fijada en ¢1.328.997.
La postulación se tramita de manera digital a través del sistema del Registro de Oferentes institucional.
El puesto tiene su sede de labores en el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa), ubicado en la provincia de Cartago, cantón de La Unión, distrito de Tres Ríos.
¿Cuáles son los requisitos?
La convocatoria está dirigida a personas con el grado académico de licenciatura en una carrera relacionada a la especialidad del cargo, junto con una experiencia mínima de dos años en labores profesionales vinculadas con las funciones y la disciplina respectiva.
Para verificar el detalle de los requisitos académicos válidos, las bases remiten al Manual de Clases y Especialidades de la Carrera Administrativa (Título Primero) de la institución.
El puesto demanda disponibilidad para viajar dentro del territorio nacional, con una jornada completa y régimen de horario diurno.
Las personas interesadas en postularse o en actualizar su oferta de servicios digital tienen como fecha límite de registro el 4 de noviembre del 2026.
El trámite se debe completar formalmente en la plataforma web de la Dirección General de Servicio Civil, en la dirección https://www.dgsc.go.cr/ro.html.