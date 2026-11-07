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Economía

Sector empresarial llama a recuperar el diálogo para atender los desafíos del país

Uccaep pidió a autoridades gubernamentales, sectores sociales y ciudadanía construir acuerdos para fortalecer la democracia y atender los desafíos del país

Marcha de agricultores
Uccaep hizo un llamado a construir soluciones con participación de todos los sectores. Mayela López
Gustavo Ortega Campos