Sector empresarial llama a recuperar el diálogo para atender los desafíos del país

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) hizo un llamado a las autoridades gubernamentales, las fuerzas políticas, los sectores sociales, las empresas y la ciudadanía para construir acuerdos y atender los desafíos del país, con motivo del Día de la Democracia Costarricense.

En un comunicado divulgado este viernes, la organización afirmó que la democracia y el Estado de derecho son pilares de la confianza necesaria para emprender, invertir y generar empleo.

La presidenta de Uccaep, Maritza Hernández, señaló que la conmemoración invita a reconocer la construcción histórica de la democracia y a asumir la responsabilidad de fortalecerla mediante el desarrollo económico y social.

Maritza Hernández, presidenta de Uccaep, indicó que la democracia debe responder a la ciudadanía. (JOHN DURAN/John Durán)

“Esta conmemoración nos convoca a reconocer una construcción histórica compartida y a asumir, con responsabilidad, la tarea de fortalecerla con desarrollo económico y social para las próximas generaciones”, manifestó Hernández.

La organización empresarial indicó que la seguridad jurídica, el respeto a la propiedad privada, la libertad de empresa y la rendición de cuentas ofrecen condiciones para que las personas y las compañías desarrollen sus proyectos con reglas claras y previsibles.

Uccaep también destacó que la democracia debe responder a las necesidades de la ciudadanía, mediante oportunidades de empleo formal, atención médica oportuna, educación de calidad y condiciones de seguridad para vivir y trabajar.

“Una institucionalidad que escucha, resuelve y rinde cuentas fortalece la confianza y el sentido de pertenencia de la población”, afirmó Hernández.

El comunicado también mencionó como referencias internacionales a Dinamarca, Noruega y Finlandia, países que, según el texto, encabezan el Índice de Estado de Derecho 2026 del World Justice Project.

Además, indicó que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reconoce la previsibilidad, la transparencia y el Estado de derecho como principios fundamentales de las políticas de inversión.

La gremial empresarial resaltó la tradición de diálogo de Costa Rica y señaló que fortalecerla requiere escuchar las diferencias y buscar puntos de encuentro para atender los desafíos comunes.

Además, mencionó la independencia de los poderes del Estado, la colaboración dentro de sus respectivas competencias y la participación ciudadana como fortalezas que deben cultivarse.

Uccaep manifestó que al sector empresarial le corresponde aportar propuestas, actuar con integridad y participar en la construcción de soluciones que amplíen las oportunidades en todo el territorio nacional.