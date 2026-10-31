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Economía

Salas VIP del aeropuerto Juan Santamaría cerrarán temporalmente: estas son las fechas y las mejoras anunciadas

Los pasajeros que utilizan estos espacios deberán tomar previsiones ante una serie de cambios que traerán novedades en sus servicios

Uno de los tres salones VIP del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, que tendrán cambios en sus instalaciones y servicios a partir de noviembre.
Uno de los tres salones VIP del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, que tendrán cambios en sus instalaciones y servicios a partir de noviembre. Eyleen Vargas/ Agencia Ojo por Ojo
Silvia Ureña Corrales

Los pasajeros que utilizan los salones VIP del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría deberán tomar previsiones este fin de semana.

Los tres espacios cerrarán temporalmente a partir del sábado 31 de octubre, como parte de una nueva etapa en su administración y funcionamiento.

La empresa Aeris, gestora de la terminal aérea, anunció que asumirá directamente la administración de estos espacios a partir del 1.º de noviembre.