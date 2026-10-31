Salas VIP del aeropuerto Juan Santamaría cerrarán temporalmente: estas son las fechas y las mejoras anunciadas

Los pasajeros que utilizan los salones VIP del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría deberán tomar previsiones este fin de semana.

Los tres espacios cerrarán temporalmente a partir del sábado 31 de octubre, como parte de una nueva etapa en su administración y funcionamiento.

La empresa Aeris, gestora de la terminal aérea, anunció que asumirá directamente la administración de estos espacios a partir del 1.º de noviembre.

El cambio incluye mejoras en la atención a los pasajeros, la oferta gastronómica, la comodidad de los espacios y los servicios tecnológicos y operativos.

Los salones VIP del aeropuerto Juan Santamaría incorporarán nuevas opciones gastronómicas y espacios adaptados para el descanso y el trabajo de los pasajeros. (Jairo Villegas S./De viaje con Jairo)

Según informó la compañía, los salones cerrarán el sábado 31 de octubre a las 6 p. m. y permanecerán sin servicio durante todo el domingo 1.° de noviembre .

La reapertura está prevista para el lunes 2 de noviembre a las 4 a. m. , cuando los pasajeros podrán utilizar nuevamente las instalaciones.

Estas son las mejoras que tendrán los salones VIP

La modernización de los espacios se desarrollará de manera gradual y abarcará cuatro áreas principales: servicio y hospitalidad, gastronomía, confort y facilidades para los pasajeros, así como tecnología y operación.

Uno de los cambios será la renovación de la oferta gastronómica, con más opciones de proteínas, mayor variedad de menús y alternativas inspiradas en la cocina costarricense.

En cuanto a las instalaciones, Aeris anunció una redistribución de los espacios para atender diferentes necesidades de los viajeros. Las salas contarán con áreas separadas para trabajar y alimentarse, televisores, pantallas con información de vuelos y servicios sanitarios.

También se fortalecerá la atención personalizada mediante la capacitación de los colaboradores de recepción y de los salones, bajo un protocolo de hospitalidad orientado a identificar las necesidades de los usuarios.

En materia tecnológica, la empresa implementará un nuevo sistema de registro de pasajeros, conectado con los sistemas de sus socios comerciales. El objetivo es agilizar el ingreso a los salones.

A esto se sumarán mejoras en la conexión wifi gratuita y en la disponibilidad de cargadores eléctricos para dispositivos electrónicos.

Otra modificación será la conexión de los salones a los generadores eléctricos de respaldo del aeropuerto, con el propósito de mantener los servicios ante eventuales interrupciones del suministro eléctrico.

Ricardo Hernández, director ejecutivo de Aeris, explicó que las modificaciones buscan ofrecer una atención más ágil y personalizada, además de mejorar las condiciones de descanso y trabajo de los pasajeros antes de abordar sus vuelos.

¿Dónde están ubicados los tres salones VIP?

Actualmente, el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría cuenta con tres salones VIP, distribuidos en dos sectores de la terminal.

Los salones BAC Credomatic y VIP Lounge se encuentran en el nivel superior de la puerta de abordaje 19.

Por su parte, el salón VIP Santamaría está ubicado en el nivel superior de la puerta de abordaje 5.

Estos espacios ofrecen servicios complementarios para viajeros que buscan descansar, trabajar o alimentarse antes de sus vuelos.

¿Qué pasará con los convenios de bancos y aerolíneas?

Uno de los aspectos relevantes para los usuarios es la continuidad de los beneficios asociados con tarjetas de crédito, aerolíneas y programas internacionales de membresía.

Aeris confirmó que la mayoría de los convenios de acceso permanecerán vigentes durante esta nueva etapa, por lo que los clientes de las entidades participantes podrán continuar con el uso de estos espacios.

La compañía indicó que coordina el proceso con sus socios comerciales y las autoridades aeroportuarias para reducir las afectaciones a los pasajeros.