La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) abrió dos procesos de contratación para llenar plazas de médico asistente general y oficial de seguridad en sus instalaciones ubicadas en San José y Cartago.

El periodo para postularse vencerá este viernes 27 de noviembre de 2026. Las personas interesadas deben tramitar su solicitud en línea mediante la plataforma de la Agencia Nacional de Empleo (ANE), en el sitio web www.brete.cr.

Recope tiene una vacante para un oficial de seguridad con un salario global de ¢438.432. (Imagen con fines ilustrativos/Shutterstock)

Puesto de médico asistente general

Esta vacante se desempeñará en el Edificio Hernán Garrón, en San José.

Quien ocupe el cargo deberá ejecutar acciones médicas asistenciales y preventivas establecidas en el Reglamento del Sistema Médico de Empresa de la Caja Costarricense de Seguro Social y en el Reglamento de Servicios de Salud de la Empresa, para promover y mantener la salud del personal.

Para participar por esta plaza se exige contar con licenciatura universitaria en alguna disciplina profesional afín al puesto, con área de especialización académica en Medicina General.

Asimismo, se requiere un año de experiencia en la ejecución de labores relacionadas con la especialidad e incorporación al colegio profesional respectivo, cuando la ley así lo establezca.

La publicación de la ANE no detalla el salario. Puede acceder al enlace de la vacante acá.

Puesto de oficial de seguridad

Por su parte, la plaza de oficial de seguridad se ubica en la Terminal El Alto, en Cartago.

Entre sus funciones principales figura ejecutar labores de vigilancia y mantenimiento de la seguridad de las instalaciones, equipos, vehículos y demás bienes de la empresa, así como garantizar la seguridad del personal.

Quienes aspiren a este puesto deben tener aprobado el segundo ciclo de la Enseñanza General Básica (sexto grado) y no se les exige experiencia previa ni área de especialidad.

Sin embargo, deben cumplir con los requerimientos legales para la portación de armas y haber aprobado el examen médico y la prueba psicológica establecidos en la Ley de Armas y Explosivos (Ley N.° 7530).

Para esta vacante se detalla un salario compuesto base de ¢337.058 más pluses, o un salario global de ¢438.432.

Puede ingresar acá para aplicar por el puesto.

Para obtener más detalles sobre requisitos o funciones, los interesados pueden ingresar directamente a los enlaces de cada oferta en el portal de la ANE, comunicarse de lunes a domingo de 7:00 a. m. a 10:00 p. m. al teléfono y WhatsApp 2210-6060, o escribir al correo electrónico contacto@ane.cr.