Mujeres de todo Costa Rica con una idea de negocio, un emprendimiento o una empresa en marcha pueden postularse a una capacitación de 14 semanas (88 horas) en innovación, ventas e inteligencia artificial.

El programa, denominado Inn.pulso X 2027, ofrece una beca del 95 % y mantiene abiertas sus inscripciones hasta el 4 de diciembre de 2026, informó el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) en sus redes sociales.

Mujeres emprendedoras pueden optar por beca del 95% para impulsar sus negocios durante 14 semanas. (Esteban Bermudez/ebermudez)

La iniciativa está dirigida a mujeres con pequeñas y medianas empresas (Pymes), Modelos Asociativos Empresariales (MAEs), emprendimientos o ideas de negocio. También para las pequeñas y medianas productoras agropecuarias (Pympas).

El proceso de postulación se habilitó en el sitio web de Innovar. El programa tiene 100 cupos.

De acuerdo con el sitio web de Innovar, el financiamiento del 95 % proviene del Programa de Becas del Sistema de Banca para el Desarrollo del INA. Cada participante seleccionada deberá aportar el 5 % restante, correspondiente a una contrapartida de ¢24.499,85.

Metodología y fechas de ejecución

El programa se ejecutará del 25 de enero al 28 de mayo de 2027 y será impartido por la Fundación Aliarse.

Según el sitio web de Innovar, la formación busca el desarrollo y la validación de soluciones productivas con impacto territorial para el empoderamiento económico de las mujeres y el escalamiento de sus negocios.

La modalidad será principalmente virtual e incluirá una sesión grupal por semana. Los grupos funcionarán los lunes o los martes en horario de 6:00 p. m. a 8:00 p. m..

Adicionalmente, el plan contempla tutorías individuales de acompañamiento, seguimiento continuo y trabajo aplicado sobre cada iniciativa entre sesiones.

Talleres presenciales y ruta de trabajo

El currículo incorpora dos talleres presenciales en los Laboratorios de Innovación Comunitaria (LINC) para aplicar metodologías de prototipado y fabricación digital.

Al completar el formulario de inscripción, las postulantes podrán indicar el laboratorio al que tengan mayor facilidad de traslado, dato que servirá de referencia para organizar los grupos.

La sede definitiva de los talleres dependerá de la cantidad de participantes, la disponibilidad de los laboratorios, la conformación de los grupos y las condiciones operativas.

Los gastos de transporte, alimentación, hospedaje u otros viáticos asociados al traslado correrán por cuenta de cada participante, pues no están cubiertos por la beca.

La ruta de trabajo de Inn.pulso X 2027 comprende ocho etapas: