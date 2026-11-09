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Economía

Pedregal invierte $12 millones en nueva planta de concreto en Esparza

Instalación elevará la capacidad de 21.000 a 87.000 bloques diarios mediante tecnología robótica europea

Nueva planta de Pedregal en Esparza
Pedregal invirtió $12 millones en una planta en Esparza que aumentará su producción a 87.000 bloques diarios. Pedregal
Gustavo Ortega Campos