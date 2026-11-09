Pedregal invierte $12 millones en nueva planta de concreto en Esparza

El Grupo Pedregal invirtió cerca de $12 millones en una nueva planta de productos en Esparza, en Puntarenas.

La nueva instalación permitirá a la compañía aumentar su capacidad de producción de 21.000 a 87.000 bloques diarios, más del 300%, mediante tecnología europea y sistemas robóticos que automatizan distintas etapas del proceso.

La empresa inaugurará las instalaciones el próximo 12 de noviembre, como parte de la celebración de sus 45 años de trayectoria. Pedregal opera en Puntarenas desde hace 22 años.

Grupo Pedregal invirtió $12 millones en una nueva planta de productos de concreto en Esparza, Puntarenas. (Pedregal /Pedregal)

Para habilitar la nueva planta, la compañía adaptó las instalaciones existentes y amplió el área en 872 metros cuadrados (m²), hasta alcanzar los 1.700 m², informó este lunes la empresa por medio de un comunicado de prensa.

“Esta inversión nos permite incorporar tecnología especializada y fabricar productos innovadores que actualmente no se producen en Costa Rica. Con ello, fortalecemos nuestra oferta para el sector construcción y contribuimos al desarrollo de esta provincia”, afirmó David Zamora Mora, director comercial de Pedregal.

La nueva planta fortalecerá el centro de producción que Pedregal mantiene en Esparza y su función como centro logístico para distribuir bloques, adoquines y productos prémium de la línea Terra Pedregal en el país.

Desde Esparza y junto con sus otros cuatro centros de producción, la empresa abastecerá a distribuidores, desarrolladores inmobiliarios, instituciones públicas y consumidores finales.

La compañía también proyecta un crecimiento del empleo en áreas como logística, laboratorio, transporte y mantenimiento en Puntarenas.

Tecnología robótica y ahorro de agua

Los sistemas robóticos automatizan varias etapas de la producción, desde el traslado de los bloques a la cámara de curado hasta su organización en tarimas y el empaque para distribución.

La planta también incorpora bandejas de producción de plástico de alta densidad, de 1.400 por 1.300 milímetros, que permiten fabricar piezas de concreto de gran formato, como adoquines arquitectónicos y sistemas para muros de contención.

El sistema de curado aprovecha la humedad y el calor que generan los propios productos, sin añadir agua durante esa etapa. Según la empresa, esta tecnología permitirá ahorrar 4,4 millones de litros de agua al año.

Además, la planta contará con un sistema de captación de agua de lluvia para utilizarla en la preparación de las mezclas de concreto.

En cuanto al consumo energético, Pedregal indicó que la nueva tecnología aumentará el gasto de energía un 35%, pero la capacidad de producción crecerá en una proporción mayor. Esto permitirá reducir el consumo energético por cada producto fabricado.