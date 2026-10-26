Nuevas reglas exigirán más información en las etiquetas de la carne en Costa Rica: conozca qué cambia

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) actualizaron el reglamento que establece los requisitos de etiquetado para la carne cruda y las vísceras comestibles que se comercializan en Costa Rica. La normativa entrará en vigor un año después de su publicación en el diario oficial La Gaceta.

La actualización del Reglamento Técnico RTCR 512:2023 incluye disposiciones para identificar la carne descongelada y establece requisitos sobre ingredientes, alérgenos, aditivos, lotes, fechas de vencimiento e idioma del etiquetado .

Las reglas también incluyen disposiciones específicas para las vísceras comestibles e incorporan la guía descriptiva de cortes de carne de res y cerdo en Costa Rica como referencia técnica para identificar los cortes.

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