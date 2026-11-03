Mucap vende casas desde ¢15,6 millones: conozca opciones disponibles y precios

La Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo (Mucap) mantiene a la venta diversas propiedades en el país. Entre las opciones disponibles figuran terrenos y viviendas con precios desde ¢15.606.180, además de alternativas de financiamiento institucional del 90% sobre el valor publicado.
Los inmuebles se ubican en localidades de Alajuela, Limón, Heredia y Cartago. La lista abarca desde casas de habitación de un nivel hasta terrenos en condominio, propiedades comerciales y residencias de dos plantas.
A continuación, algunas de las propiedades disponibles, ordenadas de menor a mayor precio:
1. Casa en Carrandi, Matina, Limón – ¢15.606.180
La vivienda se sitúa en Venecia de Carrandi, del Súper Bonanza 100 metros al oeste, 125 metros al sur y 35 metros al este. Corresponde a una estructura de un nivel de concreto. El frente mide 10 m y el fondo 17,50 m.
- Distribución: Sala-comedor, cocina, tres dormitorios, un baño y área de pilas. Sin espacio de cochera.
- Estado y condiciones: Conservación general calificada como buena. Requiere reparaciones menores, como la reinstalación del desagüe del fregadero, colocación de una nueva pila de concreto, accesorios del inodoro, tratamiento de hongos en paredes externas e impermeabilización con pintura. La zona no posee alumbrado público, aceras ni cordón y caño; el acceso es por servidumbre de paso lastrada.
- Servicios y aspectos legales: El servicio eléctrico está inactivo y liquidado ante el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), por lo que su reconexión corre por cuenta del comprador; el agua potable está al día. Proviene de un proceso de información posesoria y soporta gravámenes registrales. Cuenta con opción de financiamiento del 90%.
2. Casa en Limón, Limón – ¢18.816.206
Ubicada en la urbanización Pacuare, Calle Níspero, lote número 12, a 220 metros de la esquina sur. Es una casa de un nivel deshabitada, con 29 años de antigüedad. Prefabricada con columnas, baldosas y una ampliación en bloques.
- Distribución: Sala-comedor, cocina, tres dormitorios, un servicio sanitario, área de pilas y corredor frontal con verjas. Sin cochera.
- Estado y condiciones: Conservación general intermedia con deterioro por falta de mantenimiento. Presenta caída en la estructura de techo del área de pilas y pasillo, faltante de puertas, pintura deteriorada y un llavín de acceso trabado. Requiere reconstrucción del sistema eléctrico para ajustarlo a la normativa técnica. La propiedad dispone de servicios municipales y conexión de cloaca por acueductos.
- Servicios y aspectos legales: La electricidad permanece inactiva y liquidada ante el ICE; las gestiones y costos de reactivación corresponden al comprador. El agua potable está al día, aunque la ficha reporta una fuga interna aparente. Dispone de financiamiento del 90%.
3. Casa en Pital, San Carlos, Alajuela – ¢24.370.040
Inmueble de un nivel localizado en Cuatro Esquinas de Pital, 75 metros al norte de la Planta Empacadora Visa. La edificación posee seis años de construida. Tiene bloques de concreto con repello quemado.
- Distribución: Sala, cocina, comedor, dos dormitorios, un baño completo y área de pilas. No tiene espacio de cochera.
- Estado y condiciones: Estado general muy bueno, con techos de perfiles galvanizados, cielo raso en tablilla plástica de PVC, pisos cerámicos y mueble de cocina enchapado. El terreno tiene acceso por calle asfaltada; la zona carece de aceras.
- Servicios y aspectos legales: Servicios de agua potable y electricidad activos al publicarse el inmueble; no obstante, si la luz se desconecta, el comprador asume la gestión de reactivación. Ofrece financiamiento del 90%.
4. Casa en Concepción, San Rafael, Heredia – ¢99.350.084
Residencia de dos niveles ubicada de la Ermita Católica de Calle Chaves, 750 metros al norte y 200 metros al este. Tiene cuatro años de construida.
- Distribución: Primer nivel con corredor, terraza, sala-comedor, cocina con mueble de concreto y cerámica, un dormitorio, un baño completo y área de pilas. Segundo nivel con sala de televisión, balcón, tres dormitorios y un baño completo. Sin cochera.
- Condiciones y advertencias: Estado general muy bueno, con cielos en artesonado y pisos de madera. La finca posee afectación por futura ampliación vial municipal que podría expropiar una franja de 3,50 m (53,02 m²), sin comprometer la casa. Además, un replanteo técnico determinó que el comprador deberá reubicar tramos de malla perimetral y trasladar los medidores si la municipalidad ejecuta el retiro vial.
- Servicios y trámites: El comprador debe tramitar la reinstalación eléctrica con la ESPH (colocar un supresor de picos tipo 2, despejar enredaderas y cancelar los costos correspondientes). El agua potable está al día. La fecha límite indicada para recepción de ofertas es el viernes 6 de noviembre a las 5:30 p. m. Financiamiento del 90%.
Los usuarios pueden revisar más detalles de las viviendas acá.
Nota: Esta lista corresponde a algunas casas publicadas por la Mucap al 3 de noviembre de 2026. Los precios, los porcentajes de descuento y la disponibilidad de los inmuebles pueden variar sin previo aviso, de acuerdo con las actualizaciones que realice la entidad.