Mucap vende casas desde ¢15,6 millones: conozca opciones disponibles y precios

La Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo (Mucap) mantiene a la venta diversas propiedades en el país. Entre las opciones disponibles figuran terrenos y viviendas con precios desde ¢15.606.180, además de alternativas de financiamiento institucional del 90% sobre el valor publicado.

Los inmuebles se ubican en localidades de Alajuela, Limón, Heredia y Cartago. La lista abarca desde casas de habitación de un nivel hasta terrenos en condominio, propiedades comerciales y residencias de dos plantas.

Mucap vende propiedades desde ¢15,6 millones con financiamiento. Imagen con fines ilustrativos. (Rafael Pacheco Granados)

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