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Economía

Mercado ilegal de bebidas alcohólicas se dispara y mueve ¢75.914 millones, revela estudio

Contrabando de licor se extiende a redes sociales, entregas a domicilio y pagos por Sinpe Móvi, según la Cámara de Comercio

Cargamento de cigarros y licor de contrabando.
El comercio ilícito de licor pasó del 15,3 % al 37,2 % del consumo de los hogares, según estudio. Foto: cortesía PCF
Gustavo Ortega Campos