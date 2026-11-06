Feria de empleo de McDonald’s en Jacó: cómo postularse para puestos operativos, técnicos y de liderazgo

La cadena de restaurantes McDonald’s hará una feria de empleo en Jacó con el propósito de contratar personal para la próxima apertura de su local en la zona.
La convocatoria contempla vacantes en cuatro áreas de servicio, operativas, técnicas y de liderazgo.
La jornada de reclutamiento presencial se llevará a cabo el sábado 7 de noviembre en el Parque Central de Jacó, en un horario continuo de 10:00 a. m. a 3:00 p. m.
Durante la feria se recibirán postulaciones para los siguientes puestos:
- Colaborador Regular (Crew)
- Líder de Experiencia (LEC)
- Miembros de Gerencia
- Técnico de Mantenimiento
Los requisitos académicos y generales fijados para participar establecen:
- Contar con al menos noveno año de educación general básica aprobado
- Ser mayor de 18 años
- Tener disponibilidad horaria para laborar bajo esquemas de turnos rotativos
- Mostrar pasión por el servicio al cliente, el trabajo en equipo, el orden y la limpieza
Las personas interesadas en postularse pueden acudir a la jornada presencial en el parque o gestionar el registro de su currículo en el portal oficial de empleo www.cvdevida.com.