Feria de empleo de McDonald’s en Jacó: cómo postularse para puestos operativos, técnicos y de liderazgo

La cadena de restaurantes McDonald’s hará una feria de empleo en Jacó con el propósito de contratar personal para la próxima apertura de su local en la zona.

La convocatoria contempla vacantes en cuatro áreas de servicio, operativas, técnicas y de liderazgo.

La jornada de reclutamiento presencial se llevará a cabo el sábado 7 de noviembre en el Parque Central de Jacó, en un horario continuo de 10:00 a. m. a 3:00 p. m.

McDonald’s pide noveno año para aplicar a puesto en feria de empleo en Jacó. (Arnoldo Robert/Cortesía McDonald's)

Durante la feria se recibirán postulaciones para los siguientes puestos:

Colaborador Regular (Crew)

Líder de Experiencia (LEC)

Miembros de Gerencia

Técnico de Mantenimiento

Los requisitos académicos y generales fijados para participar establecen:

Contar con al menos noveno año de educación general básica aprobado

Ser mayor de 18 años

Tener disponibilidad horaria para laborar bajo esquemas de turnos rotativos

Mostrar pasión por el servicio al cliente, el trabajo en equipo, el orden y la limpieza

Las personas interesadas en postularse pueden acudir a la jornada presencial en el parque o gestionar el registro de su currículo en el portal oficial de empleo www.cvdevida.com.