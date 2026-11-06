AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Economía

Feria de empleo de McDonald’s en Jacó: cómo postularse para puestos operativos, técnicos y de liderazgo

Conozca qué perfiles solicita la empresa en el distrito

McDonald’s busca personal para su nuevo restaurante en Jacó mediante una feria de reclutamiento este sábado 7 de noviembre.
McDonald’s busca personal para su nuevo restaurante en Jacó mediante una feria de reclutamiento este sábado 7 de noviembre. Arnoldo Robert
Marianela Arias Vilchez