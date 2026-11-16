El banco estadounidense JPMorgan Chase informó de un “problema técnico” que está provocando retrasos en el procesamiento de pagos en línea y otras dificultades para sus clientes. La entidad aseguró que ya trabaja para solucionar la situación.

“ Les pedimos disculpas, pero parece que estamos trabajando para solucionar un problema con la banca en línea ”, expresó la cuenta de ayuda al cliente de JPMorgan en X, en respuesta a un usuario que manifestó tener inconvenientes con el servicio.

Por su parte, la entidad norteamericana declaró, en un comunicado recogido por la agencia Bloomberg, que algunas operaciones están tardando más en procesarse debido a un “problema técnico” que no está relacionado con la ciberseguridad.

No obstante, aseguró que los clientes mantienen el acceso a sus cuentas y fondos.

Downdetector también registró reportes de fallas en otras entidades financieras de Estados Unidos, entre ellas Wells Fargo, Bank of America, US Bank y Citibank, así como en el servicio de pagos electrónicos Zelle. (Richard Drew)

Downdetector, una plataforma en línea que ofrece información en tiempo real sobre fallas en sitios web, aplicaciones móviles y otros servicios, identificó un aumento de reportes de averías en varias entidades bancarias.

Entre ellas, se encuentran Bank of America, Wells Fargo, US Bank y Citibank. Además, Zelle, un servicio de pagos electrónicos integrado en la mayoría de las aplicaciones bancarias de Estados Unidos, también registró inconvenientes.