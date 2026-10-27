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Economía

Gobierno propone aumento de 1,70% en salarios mínimos del sector privado

Propuesta incluye incrementos adicionales de 4,18% para trabajo doméstico y 0,88% para técnicos medios en educación diversificada

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Marianela Arias Vilchez

La representación del Estado propuso ante el Consejo Nacional de Salarios (CNS) un ajuste general del 1,70% en los salarios mínimos del sector privado para todas las ocupaciones.

La ministra de Trabajo y Seguridad Social, Mercedes Flores Badilla, y la viceministra del área laboral, Adriana Benavides Víquez, presentaron la propuesta en una audiencia que se llevó a cabo este lunes.

Manos de una persona contando billetes de 20.000 colones en un banco en Costa Rica, con un empleado detrás de un vidrio de atención.
La propuesta estatal coincide con la posición presentada el miércoles 14 de octubre por la Uccaep. (Shutterstock/Shutterstock)