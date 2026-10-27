Gobierno propone aumento de 1,70% en salarios mínimos del sector privado

La representación del Estado propuso ante el Consejo Nacional de Salarios (CNS) un ajuste general del 1,70% en los salarios mínimos del sector privado para todas las ocupaciones.

La ministra de Trabajo y Seguridad Social, Mercedes Flores Badilla, y la viceministra del área laboral, Adriana Benavides Víquez, presentaron la propuesta en una audiencia que se llevó a cabo este lunes.

La propuesta estatal coincide con la posición presentada el miércoles 14 de octubre por la Uccaep.

El planteamiento gubernamental contempla dos incrementos adicionales: un 4,186693% para la categoría de trabajo doméstico, dirigido a continuar el proceso de igualdad salarial, y un 0,88768% sobre el incremento general para los técnicos medios en educación diversificada egresados de colegios técnicos profesionales.

La fijación del ajuste salarial se definirá este miércoles 28 de octubre en el seno del CNS y entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2027.

Propuesta empresarial

La propuesta estatal coincide con la posición presentada el miércoles 14 de octubre por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), que solicitó fijar el incremento general en 1,70%.

La Uccaep indicó que fijó el porcentaje con base en la fórmula de cálculo acordada entre trabajadores, empleadores y el Gobierno. Esta considera la inflación, su ajuste compensatorio y el crecimiento real del PIB por habitante.

Además, la organización solicitó aplicar los incrementos específicos previamente acordados para las categorías de trabajo doméstico y técnico medio de educación diversificada.

Aumento propuesto por sindicatos

Por su parte, el sector sindical expuso dos posturas ante el órgano el lunes 19 de octubre.

El Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (Bussco), junto con las centrales Rerum Novarum, Confederación Unitaria de Trabajadores y la Central General de Trabajadores, respaldó la cifra del 1,70%, informó la Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras (UNT) en sus redes sociales.

En contraste, la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación Costarricense de Trabajadores Democráticos (CCTD) y la Unidad de Acción Sindical (UAS) solicitaron una subida salarial del 2,23%.

Para justificar ese porcentaje, las organizaciones tomaron como referencia el crecimiento del producto interno bruto (PIB) de Costa Rica durante 2025 que fue del 4,6%, según los datos expuestos por sus representantes.

Los sindicatos compararon esa cifra con el aumento salarial del 2,37% aplicado en enero de 2026. La diferencia de 2,23 puntos porcentuales constituye la base de su propuesta para el próximo año.

Este bloque de gremios también pidió aumentos totales del 4,56 % para el trabajo doméstico y del 2,78 % para la ocupación especializada genérica.