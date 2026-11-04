Fitch otorga calificación AA al BCIE y abre la posibilidad de una nueva mejora crediticia

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) recibió una calificación crediticia AA con perspectiva positiva por parte de Fitch Ratings, según informó la institución financiera.

La decisión representa una mejora de dos escalones respecto a la calificación A+ que Fitch publicó por última vez sobre el Banco en el 2019. Además, la agencia asignó una nota de F1+ para las obligaciones de corto plazo.

Con este resultado, el BCIE alcanza un nuevo respaldo a su perfil financiero. Las cuatro agencias internacionales que evalúan a la institución la ubican dentro de la categoría AA, aunque con diferentes perspectivas y niveles de calificación.

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