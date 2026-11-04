Fitch otorga calificación AA al BCIE y abre la posibilidad de una nueva mejora crediticia

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) recibió una calificación crediticia AA con perspectiva positiva por parte de Fitch Ratings, según informó la institución financiera.
La decisión representa una mejora de dos escalones respecto a la calificación A+ que Fitch publicó por última vez sobre el Banco en el 2019. Además, la agencia asignó una nota de F1+ para las obligaciones de corto plazo.
Con este resultado, el BCIE alcanza un nuevo respaldo a su perfil financiero. Las cuatro agencias internacionales que evalúan a la institución la ubican dentro de la categoría AA, aunque con diferentes perspectivas y niveles de calificación.
Fitch fundamentó su decisión en la capacidad del Banco para sostener sus operaciones con recursos propios, su generación interna de capital y una posición de liquidez fortalecida.
La agencia también destacó la solvencia financiera del BCIE, la cual calificó como excelente.
BCIE reduce concentración de préstamos y fortalece sus finanzas
Uno de los aspectos más relevantes de la evaluación fue la reducción de la concentración de préstamos entre los principales deudores del banco.
Según Fitch, las cinco mayores exposiciones crediticias pasaron de representar el 75% de la cartera a finales del 2024 al 61% en la evaluación del 2026.
Otro elemento destacado fue el comportamiento de pago de la cartera. Fitch señaló que el BCIE prácticamente no registró préstamos en mora durante más de una década.
Capital autorizado del BCIE aumentará a $10.000 millones
La evaluación también consideró las decisiones de los países socios para ampliar la capacidad financiera de la institución.
Entre ellas figura la aprobación del noveno incremento general de capital, que eleva el capital autorizado del BCIE de $7.000 millones a $10.000 millones.
Este aumento busca ampliar la capacidad de crecimiento del banco y respaldar sus operaciones de financiamiento en los países miembros.
Fitch también resaltó las reformas al convenio constitutivo de la institución. Estas modificaciones permitirán incorporar a Panamá y República Dominicana como accionistas de la serie A y facilitarán la posible adhesión de nuevos socios.
Según la calificadora, estas medidas contribuirán a mejorar la gobernanza, fortalecer el balance financiero y reducir la concentración de la cartera.
Por su parte, la presidenta ejecutiva del BCIE, la costarricense Gisela Sánchez, señaló que la nueva calificación forma parte de la estrategia institucional para fortalecer la transparencia y ampliar la base de inversionistas.
¿Qué significa la perspectiva positiva para el BCIE?
La perspectiva positiva indica que Fitch considera posible una mejora futura de la calificación crediticia del banco, aunque no garantiza que esta ocurra.
Para ello, la agencia espera una mayor diversificación de la cartera de préstamos, una participación creciente de prestatarios con mejores perfiles crediticios y la incorporación de socios con calificaciones elevadas.
Actualmente, el BCIE cuenta con las siguientes evaluaciones internacionales:
Fitch Ratings: AA, con perspectiva positiva.
Standard & Poor’s (S&P): AA+, con perspectiva estable.
Moody’s: Aa2, con perspectiva positiva.
Japan Credit Rating Agency (JCR): AA+, con perspectiva estable.
El BCIE es un banco multilateral de desarrollo con 66 años de trayectoria y 15 países miembros. Entre ellos se encuentra Costa Rica.
Según datos de la institución, los proyectos financiados por el banco representaron aproximadamente el 50% de los fondos provenientes de la banca multilateral de desarrollo para Centroamérica durante los últimos 20 años.