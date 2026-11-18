Costa Rica recibió este miércoles 18 de noviembre una mejora en su calificación de riesgo soberano por parte de la calificadora Fitch Ratings. La entidad elevó la nota de BB a BB+, con perspectiva estable.

El organismo explicó que la mejora de la calificación de Costa Rica refleja un crecimiento económico sólido y resiliente en medio de la incertidumbre global.

También, según Fitch, refleja un aumento “sustancial” de las reservas internacionales y el fortalecimiento del balance externo, así como un acceso sólido a financiamiento a bajo costo en el mercado local, a pesar de las restricciones al financiamiento externo.

Fitch eleva la calificación de Costa Rica a BB+. (DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA/Cortesía: Europa Press)

Pese a la nueva nota, Fitch advirtió que Costa Rica tiene débiles ingresos del Gobierno y se ha desacelerado la consolidación fiscal en medio de una “deflación persistente”, pequeñas reducciones de impuestos y una mayor actividad en sectores con baja tributación.

Fitch expuso que los ingresos del Gobierno Central crecieron apenas un 0,1% interanual hasta setiembre del año en curso, y el límite de gasto ha preservado en gran medida la disciplina fiscal.

De acuerdo con el comentario del organismo, entre los factores que podrían conducir a una rebaja de la calificación de riesgo soberano se encuentra un deterioro fiscal que resulte en un aumento significativo de la pendiente de la trayectoria de la deuda pública y una pérdida significativa de dinamismo económico; por ejemplo, debido a desafíos de competitividad.

Perspectivas fiscales

La calificadora pronosticó que el superávit primario (diferencia entre ingresos y gastos totales sin considerar el pago de intereses de la deuda pública) del Gobierno Central se reducirá del 0,9% del producto interno bruto (PIB) en 2025 al 0,3% en 2026 antes de recuperarse hasta el 0,6% en 2027.

A setiembre pasado, según datos del Ministerio de Hacienda, el superávit primario fue de ¢620.749 millones. El resultado se explicó por la diferencia entre los ingresos totales de ¢5,58 billones y el gasto primario de ¢4,96 billones.

Por su parte, Fitch indicó que se prevé que la deuda del Gobierno Central se mantenga por encima del 60% del PIB, alcanzando el 60,5% del PIB en 2026 y el 61,8% en 2027.