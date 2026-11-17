La Municipalidad de San José efectuará una Feria de Empleo Municipal el próximo viernes 20 de noviembre de 2026, dirigida exclusivamente a los habitantes del cantón Central de San José.

La actividad se desarrollará en la plazoleta Norte del edificio José Figueres Ferrer, ubicado en la avenida 10, en un horario continuo de 8:00 a. m. a 2:00 p. m., según informó el gobierno local.

La feria de empleo de la Municipalidad de San José se llevará a cabo el 20 de noviembre de 8:00 a. m. a 2:00 p. m. (Rafael Pacheco Granados)

El proceso busca llenar plazas operativas en las áreas de limpieza urbana, recolección de residuos sólidos y puestos temporales para las fiestas de Zapote. Asimismo, el ayuntamiento habilitará un espacio para actualizar su base de datos de profesionales en Derecho.

Como requisito indispensable para participar en cualquiera de las opciones, los postulantes deben residir en el cantón de San José y acreditar esa condición.

La municipalidad indicó que las personas interesadas deben llevar sus documentos físicos y completos para facilitar la revisión y recepción presencial.

Trabajador manual

Formación académica: Segundo ciclo aprobado de la Educación General Básica (sexto grado) o certificación emitida por el Ministerio de Educación Pública (MEP) que indique que la persona sabe leer y escribir.

Segundo ciclo aprobado de la Educación General Básica (sexto grado) o certificación emitida por el Ministerio de Educación Pública (MEP) que indique que la persona sabe leer y escribir. Experiencia: De cero a seis meses en labores similares o iguales.

De cero a seis meses en labores similares o iguales. Constancia laboral: Debe indicar el puesto desempeñado y el tiempo laborado.

Operador de equipo pesado

Formación académica: Segundo ciclo aprobado de la Educación General Básica o certificación emitida por el MEP que acredite que sabe leer y escribir.

Segundo ciclo aprobado de la Educación General Básica o certificación emitida por el MEP que acredite que sabe leer y escribir. Experiencia: Tres años en labores similares o iguales, considerada de forma acumulativa dentro del nivel operativo.

Tres años en labores similares o iguales, considerada de forma acumulativa dentro del nivel operativo. Licencia: B3 vigente.

B3 vigente. Documentos adicionales: Constancia laboral que detalle el puesto y el tiempo laborado, junto con una certificación de puntos de licencia emitida por el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi).

Operario especializado

Formación académica: Segundo ciclo aprobado de la Educación General Básica (sexto grado) o certificación emitida por el MEP que indique que la persona sabe leer y escribir.

Segundo ciclo aprobado de la Educación General Básica (sexto grado) o certificación emitida por el MEP que indique que la persona sabe leer y escribir. Experiencia: De cero a seis meses en labores similares o iguales.

De cero a seis meses en labores similares o iguales. Destrezas requeridas: Conocimiento en soldadura; corte, armado, fabricación y reparación de estructuras metálicas; mantenimiento de mobiliario urbano, juegos infantiles y máquinas de ejercicio; interpretación de planos simples y bocetos; cálculo de materiales y uso seguro de equipos y herramientas, electricidad y aire acondicionado.

Conocimiento en soldadura; corte, armado, fabricación y reparación de estructuras metálicas; mantenimiento de mobiliario urbano, juegos infantiles y máquinas de ejercicio; interpretación de planos simples y bocetos; cálculo de materiales y uso seguro de equipos y herramientas, electricidad y aire acondicionado. Constancia laboral: Debe especificar el puesto desempeñado y el tiempo laborado.

Profesional en Derecho (actualización de base de datos)

Formación académica: Licenciatura o posgrado en Derecho.

Licenciatura o posgrado en Derecho. Experiencia: De uno a tres años en el desempeño de puestos o tareas similares o iguales.

De uno a tres años en el desempeño de puestos o tareas similares o iguales. Requisitos legales: Incorporación al colegio profesional correspondiente.

Incorporación al colegio profesional correspondiente. Documentos adicionales: Constancia laboral que indique el puesto y el tiempo laborado, así como la respectiva certificación.

Documentación general obligatoria

Para todos los perfiles habilitados en la feria, los aspirantes deben presentar los siguientes documentos de manera obligatoria: