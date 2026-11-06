Empresa noruega Yara anuncia inversión de $15 millones en Costa Rica

La empresa noruega Yara anunció la inversión de $15 millones en Costa Rica.

La multinacional construirá una nueva planta en Orotina, Alajuela, con una capacidad de almacenamiento de 28.000 toneladas de productos agrícolas, como fertilizantes, y una superficie de 14.932 m², para atender el mercado costarricense, de Centroamérica y el Caribe.

La nueva infraestructura ampliará la capacidad de distribución de soluciones de nutrición vegetal de alta tecnología, incluidos fertilizantes con hasta un 60% menos de huella de carbono, informó el Ministerio de Comercio Exterior (Comex), por medio de un comunicado de prensa.

La empresa noruega Yara construirá una planta de $15 millones en Orotina, Alajuela, con capacidad para almacenar 28.000 toneladas productos agrícolas, como fertilizantes. (Yara /Yara)

Yara atiende desde Costa Rica a los mercados de Nicaragua, Panamá y el Caribe.

Yara llegó a Costa Rica en 1997 bajo la distribución de Abonos del Pacifico. En noviembre del 2015, Yara Costa Rica inició operaciones como empresa independiente, según información de su sitio web.

Opera con la Dirección de Negocios Centroamérica de Yara Internacional en la Uruca, San José, una planta empacadora y bodega de almacenaje en Barranca Puntarenas y dos bodegas en Limón.

Guido Franco, vicepresidente de Centroamérica de Yara Latam, señaló que con esta inversión, la multinacional reafirma su compromiso de largo plazo con Costa Rica y con los productores que contribuyen al desarrollo de la economía agrícola.

“Fortalecer la infraestructura, ampliar el acceso a soluciones de nutrición vegetal de alta tecnología y poner el conocimiento agronómico al servicio de los agricultores son parte de la contribución de la compañía a una agricultura más productiva, competitiva y sostenible”, afirmó el ejecutivo.

De acuerdo con datos de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), entre enero y setiembre de 2026, el sector agrícola exportó $2.929 millones, un crecimiento del 4% con respecto al mismo período de 2025.

La jerarca interina de Comex, Arianna Arce, dijo que esta inversión demuestra la confianza de Yara en Costa Rica y en las oportunidades que ofrece el país para seguir creciendo.

“Esta inversión también refleja lo que queremos seguir impulsando: atraer proyectos productivos de distintos países, que fortalezcan nuestros vínculos económicos con el mundo y generen nuevas oportunidades de desarrollo para nuestras regiones y nuestra gente”, señaló la jerarca.

Por su parte, Laura López, gerente general de Procomer, reiteró que a pesar de un entorno internacional complejo, Costa Rica continúa atrayendo inversión extranjera.

López calificó de positivo que estos proyectos lleguen a regiones fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM), donde generan empleo y nuevas oportunidades de desarrollo.