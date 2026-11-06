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Economía

Empresa noruega Yara anuncia inversión de $15 millones en Costa Rica

Multinacional construirá una instalación con capacidad para almacenar 28.000 toneladas de productos para el agro y atender mercados de Centroamérica y el Caribe

Empresa noruega Yara anuncia nueva inversión en Costa Rica
La nueva planta de Yara estará ubicada en Orotina, Alajuela. Yara
Gustavo Ortega Campos