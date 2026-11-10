Disney+ prepara un plan gratuito. Estos son los detalles

Madrid. La plataforma de streaming Disney+ tiene previsto incluir el próximo año un plan gratuito con canales FAST y muestras de su catálogo de pago, así como ampliar el contenido en formato vertical al igual y los vídeos de creadores.

Los líderes tecnológicos de la plataforma informaron a sus empleados la semana pasada de los planes que tiene previstos para impulsar la interacción en Disney+ de cara al año fiscal 2027, según una presentación interna a la que ha tuvo acceso Business Insider.

En la presentación aparece Disney+ como el eje central digital de la compañía según los planes del director ejecutivo de Walt Disney Company, Josh D’Amaro, y se citan incluso las cifras exactas de los videos verticales que la plataforma pretende subir diariamente.

Disney+ lanzará un nivel gratis con canales FAST y cientos de vídeos verticales diarios para acelerar la interacción de cara a 2027. (DISNEY/DISNEY)

Desde este trimestre, el objetivo es subir 150 clips verticales diariamente hasta alcanzar los 500 a principios de abril, con el fin de atraer a los usuarios más jóvenes enganchados a YouTube, Instagram y TikTok, y añadir nuevos tipos de contenido entre los que se incluirían deportes, noticias y microseries en formato de corta duración.

Además, Disney+ introducirá contenido de creadores a principios de 2027, al igual que un plan gratuito dedicado a la reproducción de canales FAST y muestras gratuitas de contenido. En este sentido, ya anunció en agosto un acuerdo con TikTok que le permitirá incluir contenido generado por usuarios.

El plan gratuito de Disney+, denominado “la experiencia gratuita”, incluirá canales FAST que están siempre disponibles, con la inclusión de anuncios, popularizados por servicios como Pluto TV y The Roku Channel, y en un formato similar al de la televisión más tradicional, en el que el espectador se une a la emisión sobre la marcha, incluso a una serie o película cuando ya va por la mitad.

En lo que respecta a las muestras gratuitas de contenido, la compañía contempló la posibilidad de ofrecer cierto contenido de Disney+ sin una suscripción, según informó Business Insider anteriormente.

Por otro lado, la plataforma retransmitirá por primera vez el Super Bowl en Estados Unidos a mediados de febrero, en directo y en 4K, y sigue trabajando para fusionar Disney+ y Hulu en una única app.

En este último caso, la idea es crear una super app en la que los usuarios puedan acceder a juegos y comprar merchandising sin salir de la plataforma, según contó D’Amaro a sus empleados en agosto.

Esta serie de medidas llegan en un momento en el que, según la consultora de medición de audiencias Nielsen, los servicios de streaming de Disney representaron el 4,8 % de la audiencia de televisión en Estados Unidos durante el mes de agosto, y, aunque muy por detrás de YouTube con el 15,8 % y Netflix con el 7,7 %, suponen más del doble de la cuota de rivales como Paramount+ y Peacock.