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Economía

Disney+ prepara un plan gratuito. Estos son los detalles

Disney+ busca recortar distancias con YouTube y Netflix en 2027

Disney D23
(FILES) Fans are reflected in Disney+ logo during the Walt Disney D23 Expo in Anaheim, California on September 9, 2022. Disney reported on August 7, 2024, better revenues than anticipated in the most recent quarter, atop a first profit in its streaming business, while its theme parks came under pressure. The company saw revenues of $23.2 billion, beating projections of $23.1 billion, while overall profits reached $2.6 billion. (Photo by Patrick T. FALLON / AFP) PATRICK T. FALLON
Europa Press