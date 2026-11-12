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Economía

Derecho de respuesta: Empresa SGSV Soluciones Tecnológicas Integradas es costarricense, no brasileña

Esta publicación se realiza en atención al derecho de rectificación y respuesta

Imagen ilustrativa.
Imagen ilustrativa. Jeffrey Zamora
Igor de Oliveira Roquim, presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma SGSV Soluciones Tecnológicas Integradas S. A.