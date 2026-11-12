Derecho de respuesta: Empresa SGSV Soluciones Tecnológicas Integradas es costarricense, no brasileña

Rectificación y respuesta de SGSV Soluciones Tecnológicas Integradas S. A. a la nota ”Financistas de campaña de Laura Fernández están vinculados a empresa brasileña que obtuvo contrato de ambulancias", publicada por La Nación el 4 de noviembre de 2026 y el día 5 en la edición impresa.

Sobre la afirmación que decía: “ambos aparecen vinculados con la firma brasileña SGSV Soluciones Tecnológicas Integradas”, señalamos que SGSV Soluciones Tecnológicas Integradas S. A. es una sociedad anónima costarricense, inscrita en el Registro Nacional con la cédula jurídica 3-101-615423. No es una empresa brasileña. Presentar a SGSV como empresa brasileña −que no lo es−y tratar esa condición como un hecho negativo refleja un sesgo de nacionalidad.

Rectificación y respuesta de SGSV Soluciones Tecnológicas Integradas S. A. a la nota “TSE investiga origen del dinero de los financistas de Laura Fernández vinculados con la empresa brasileña de las ambulancias”, publicada el 4 de noviembre de 2026 y mencionada en la edición impresa del 5 de noviembre.

Sobre la afirmación que decía: “la firma brasileña SGSV Soluciones Tecnológicas Integradas, la cual es parte del consorcio que recibió el contrato”, señalamos que SGSV Soluciones Tecnológicas Integradas S. A. es una sociedad anónima costarricense, inscrita en el Registro Nacional con la cédula jurídica 3-101-615423. No es una empresa brasileña.

Rectificación y respuesta de SGSV Soluciones Tecnológicas Integradas S. A. a la nota “Expresidenta del INS denunció amenazas y presiones de Rodrigo Chaves para contratar en el 2024 a la empresa brasileña de las ambulancias y las tobilleras electrónicas”, publicada el 4 de noviembre de 2026.

Sobre la afirmación que decía: “SGSV Soluciones Tecnológicas Integradas S. A., de origen brasileño”, señalamos que SGSV Soluciones Tecnológicas Integradas S. A. es una sociedad anónima costarricense, inscrita en el Registro Nacional con la cédula jurídica 3-101-615423. No es una empresa brasileña.

Igor de Oliveira Roquim

Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma SGSV Soluciones Tecnológicas Integradas S. A.