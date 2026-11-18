Cretex Medical inauguró este miércoles su planta de producción de dispositivos médicos en Zona Franca La Lima, Cartago, tras ejecutar una inversión superior a los $20 millones.

La compañía estadounidense emplea actualmente a cerca de 50 personas en el país y proyecta duplicar esa planilla hasta alcanzar los 100 colaboradores hacia finales de 2027, mediante contrataciones en áreas de producción y personal de soporte.

Las instalaciones operan desde enero de 2026 y la firma planea ampliar su capacidad para superar los 300 trabajadores en el año 2030.

El edificio ocupa una superficie superior a los 6.000 metros cuadrados y dispone de áreas de manufactura, cuartos limpios de clase 7 y clase 8, oficinas y zonas para el personal. La infraestructura permite una futura expansión hasta alcanzar los 12.500 metros cuadrados.

Cretex Medical emplea a 50 personas en el país y proyecta duplicar esa planilla hasta alcanzar los 100 colaboradores hacia finales de 2027. (Cortesía Comex/Cortesía Comex)

La operación local se enfoca en el ensamble de valor agregado mediante procesos de mecanizado, moldeo, procesamiento láser, preparación de kits, empaque estéril y tecnologías de ensamble de catéteres.

“El ecosistema de tecnología médica del país, su talento humano y la proximidad con nuestros clientes lo convierten en el lugar para expandir nuestra huella de manufactura”, afirmó Nick Morrison, director de Operaciones de Cretex Companies.

Julio Lizano, gerente general de la planta en Costa Rica, indicó que la firma desarrolla capacidades avanzadas de manufactura y genera oportunidades de empleo en el sector.

Cretex Companies tiene su sede central en Elk River, Minnesota, y emplea a más de 2.400 personas entre Estados Unidos y Costa Rica. A nivel global, la división médica fabrica más de un millón de componentes diarios para fabricantes de equipo original (OEM).

Las personas interesadas en postularse a las vacantes disponibles en Costa Rica pueden consultar el sitio web www.cretex.com/contact-uscretex-medical-costa-rica/o enviar su currículo al correo electrónico infocrjobs@cretex.com.

Por su parte, la ministra interina de Comercio Exterior, Arianna Arce, señaló que la apertura fortalece la participación del país en las cadenas globales de valor y en actividades de sofisticación tecnológica.

Laura López, gerente general de la Promotora del Comercio Exterior (Procomer), agregó que el proyecto aporta procesos especializados al ecosistema local y amplía la base productiva del país.