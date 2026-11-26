El precio y la calidad tienen mayor peso que la sostenibilidad en las decisiones de compra de los consumidores costarricenses, según los resultados del estudio Estado de la Sostenibilidad en Costa Rica 2026 presentado este jueves.

De acuerdo con la primera edición del informe, el 47% de los consumidores en Costa Rica prioriza el costo al escoger un producto y el 25% se fija primero en su calidad . La sostenibilidad empresarial ocupa el tercer lugar, con un 10% , pese a que la mayoría exige pruebas de que las empresas actúan responsablemente.

Según los resultados dados a conocer este jueves, los consumidores pagarían más en alimentos y bebidas, limpieza y hogar, y cuidado personal.

El estudio también encontró que el 56% de los consumidores había cambiado parcialmente sus hábitos de compra y que un 21% lo había hecho de forma consistente, mientras que el precio y la calidad se mantienen como los principales criterios para escoger productos.

La mayoría de los consumidores condiciona el pago de un precio mayor a la marca, el producto o el costo. Solo el 26% afirma que pagaría más sin condiciones, según un estudio sobre sostenibilidad empresarial en Costa Rica. (Shutterstock)

El informe elaborado por el Consejo Nacional de Sostenibilidad (CNS) con encuestas aplicadas por Unimer, consultó a 602 consumidores y 89 empresas de distintos sectores económicos.

La organización identifica la sostenibilidad como un modelo económico que integra el crecimiento económico, el bienestar social, la protección ambiental y una gobernanza sólida para generar valor a largo plazo.

El análisis a las empresas involucra el índice denominado Grado de Integración de la Sostenibilidad (GIS), que involucra cinco dimensiones, entre ellas la gobernaza, la estrategia de sostenibilidad y la cultura organizacional.

Consumidores necesitan pruebas

El estudio reveló que el 83% de los consumidores en Costa Rica necesita pruebas para considerar que una empresa es sostenible, mientras que solo el 39% cree que las compañías del país ya cumplen con esa condición.

Además, el 56% afirmó que desconfía del discurso empresarial sobre sostenibilidad cuando no está acompañado de pruebas.

Las certificaciones son el tipo de evidencia que genera mayor confianza, con un 63% de las respuestas. Les siguen la coherencia entre lo que la empresa dice y hace, con un 47%; los resultados medibles, con un 46%, y los reportes públicos, con un 41%.

Las expectativas también abarcan el impacto de las compañías en la sociedad y el ambiente. Un 85% considera que las empresas deben atender sus efectos sociales, un 82% cree que deben comunicar sobre esos temas y un 80% señala que deben ser responsables con el ambiente.

Sin embargo, solo el 39% de las personas consultadas considera que las empresas del país ya son sostenibles. Otro 45% se mantiene neutral ante esa afirmación.

La investigación también encontró una diferencia entre lo que las empresas manifiestan sobre sus compromisos y la incorporación de esos principios en su gestión.

Aunque el 92% de las compañías participantes afirma que la sostenibilidad forma parte de sus valores, solo el 49% integra por completo indicadores ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en sus metas.

Andrea Calderón, analista de Unimer, explicó la metodología del primer informe de sostenibilidad de Costa Rica. (Gustavo Ortega Campos/La Nación)

Peso sobre la percepción de las marcas

Los resultados muestran que, aunque la sostenibilidad tiene un peso menor como criterio principal de compra, sí influye en la percepción que tienen las personas de las marcas. Un 72% manifestó estar de acuerdo con que la sostenibilidad influye en esa percepción.

La encuesta también identificó diferencias entre la disposición a pagar más por productos sostenibles y las condiciones que los consumidores establecen para hacerlo. Un 26% afirmó que pagaría un precio mayor sin condiciones, mientras que el 63% indicó que esa decisión dependería de la marca, el producto o el precio.

En cuanto a los cambios en los hábitos de compra, el 54% manifestó que los modificó parcialmente y el 21% dijo que lo hizo de manera consistente.

La exigencia de información sobre las prácticas empresariales aparece en otros resultados del estudio. Un 83% de los consumidores indicó que necesita evidencia para determinar si una empresa es sostenible.

El CNS promueve la articulación entre los sectores público, privado, académico y la sociedad civil para impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo sostenible de Costa Rica.