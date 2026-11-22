Las empresas exportadoras o acogidas al Régimen de Zonas Francas no tienen derecho automático a que los bancos y procesadores de pagos con tarjeta les apliquen una retención del IVA del 0%.

Así lo aclaró la Dirección General de Tributación (DGT) en el oficio MH-DGT-DNTI-DCN-CONSDGT-00000010-2026, de fecha 29 de septiembre de 2026, emitido en respuesta a una consulta formulada con fundamento en el artículo 119 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

El caso consultado: Una empresa de zona franca, cuyos ingresos provienen casi en su totalidad de exportaciones, preguntó si las entidades adquirentes debían aplicarle un factor de retención del 0% sobre los pocos cobros que recibe mediante tarjetas de crédito o débito.

Sostuvo que, al no contar con ventas locales gravadas relevantes, no se justificaba retenerle el IVA. ¿La DGT recordó que el artículo 29 de la Ley del IVA obliga a los adquirentes a actuar como agentes de retención y que el porcentaje se calcula según la metodología establecida en el artículo 41 del reglamento?

Mario Hidalgo, Por Mario Hidalgo socio de Asesoría Tributaria, Grant Thornton Costa Rica. (MARVIN_CARAVACA/Grant Thornton)

El punto clave es que las exportaciones se excluyen expresamente de ese cálculo. Por eso, que la mayoría de los ingresos de una empresa provengan del exterior no incide, por sí mismo, en el factor de retención.

Tampoco influyen el volumen ni la frecuencia de los pagos con tarjeta. Lo que cuenta es la composición de las ventas locales. La DGT agregó que los beneficios del Régimen de Zonas Francas no eximen al contribuyente de aplicar esta metodología de retención.

Según el artículo 41 del reglamento, el factor depende de la proporción de ventas locales exentas o no sujetas:

100 % de ventas locales exentas o no sujetas: 0%.

Entre 90% y menos de 100 %: 1%.

Entre 75% y menos de 90%: 2%.

Entre 50% y menos de 75%: 3%.

Menos de 50%: 6%.

En consecuencia, si entre las ventas locales declaradas hay operaciones gravadas, se aplica el porcentaje que corresponda (1%, 2%, 3% o 6%). El 0% se aplica cuando la información declarada se ajusta al supuesto previsto en el Reglamento.

Cuando no se retiene

El reglamento prevé que no procede la retención cuando todas las operaciones del contribuyente están exentas o no están sujetas al IVA, o cuando el afiliado está inscrito en el Régimen de Tributación Simplificada.

En este caso, la empresa no acreditó encontrarse en ninguno de esos supuestos. Para las empresas exportadoras y de zona franca que aceptan pagos con tarjeta, el factor de retención dependerá de lo que declaren ventas locales en sus declaraciones de IVA.

La DGT advirtió que su criterio se basa en los hechos descritos por el consultante y quedará sin efecto si la situación real es distinta.