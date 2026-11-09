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Economía

Clave Fiscal: Empresas deben demostrar ante Hacienda que sus gastos realmente ocurrieron

Tener una factura electrónica no garantiza que Hacienda acepte un gasto como deducible. Las empresas deben demostrar que la operación ocurrió y fue necesaria para generar ingresos

Ministerio de Hacienda, fachada
En materia fiscal no hay montos demasiado pequeños: la Administración Tributaria puede cuestionar cualquier gasto. Rafael Pacheco Granados
Fabio Salas, socio de impuestos y servicios legales Deloitte