CCSS remata casas con precios desde ¢12,1 millones: estas son algunas opciones disponibles

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) mantiene propiedades en remate con precios base desde ¢12.192.807,64. Entre las opciones disponibles figuran viviendas ubicadas en las provincias de Limón, San José y Puntarenas.
El catálogo incorpora inmuebles con diferentes dimensiones de terreno y área de construcción. La oferta contempla opciones en cantones como Limón, Desamparados, Alajuelita, Pococí, Puntarenas y Pérez Zeledón.
A continuación, algunas de las propiedades disponibles, ordenadas de menor a mayor precio base:
1. Casa en Limón, Limón – ¢12.192.807,64
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La propiedad de menor precio entre las seleccionadas se localiza en el distrito Central de Limón.
Ubicación: La Colina, de la esquina noroeste del cementerio de Limón, 1,1 km al oeste, 350 m al suroeste y 105 m al sur, casa a mano izquierda.
Área del terreno: 152 m²
2. Casa en Pérez Zeledón, San José – ¢17.774.273,44
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Este inmueble se ubica en el distrito de San Pedro, en Pérez Zeledón.
Ubicación: De la esquina sureste de la Escuela de San Pedro, 20 m suroeste.
Área del terreno: 299 m²
Área de construcción: 53 m²
3. Casa en Puntarenas, Puntarenas – ¢19.697.941,95
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La vivienda se encuentra en el distrito Central de Puntarenas.
El registro suministrado no indica el metraje de construcción ni el detalle de aposentos.
Ubicación: 20 de Noviembre, de la iglesia católica de 20 de Noviembre, 220 m al este, 35 m al sur y 95 m al este.
Área del terreno: 142,50 m²
4. Casa en Desamparados, San José – ¢24.215.360,00
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La propiedad está situada en el distrito de San Juan de Dios, en Desamparados.
Ubicación: De la esquina sureste de la plaza de deportes, 45 m sureste, 95 m suroeste, 45 m sureste y 35 m suroeste.
Área del terreno: 116,42 m²
Área de construcción: 116,42 m²
5. Casa en Alajuelita, San José – ¢36.945.160,76
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Este inmueble se localiza en el distrito de San Felipe de Alajuelita.
Consta de un terreno de 136,20 m² y un área de construcción de 136,20 m².
Ubicación: Urbanización Tejarcillo, lote N12, del Ebáis 200 m sur, 25 m este, 100 m sur, 50 m oeste y 30 m sur.
Área del terreno: 136,20 m²
Área de construcción: 136,20 m²
6. Casa en Pococí, Limón – ¢79.249.491,00
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Esta propiedad se sitúa en el distrito de Jiménez, en el cantón de Pococí.
Tiene un terreno de 1.788,99 m² y un área construida de 300 m².
Ubicación: Suerre, de la Escuela Suerre, 800 m al sur.
Área del terreno: 1.788,99 m²
Área de construcción: 300 m²
Estas son algunas de las propiedades publicadas por la institución. La lista completa de bienes disponibles puede consultarse en el sitio oficial de la CCSS.
La información corresponde al catálogo suministrado por la entidad al 26 de setiembre de 2026. Los precios y la disponibilidad de los inmuebles están sujetos a cambios.