CCSS remata casas con precios desde ¢12,1 millones: estas son algunas opciones disponibles

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) mantiene propiedades en remate con precios base desde ¢12.192.807,64. Entre las opciones disponibles figuran viviendas ubicadas en las provincias de Limón, San José y Puntarenas.

El catálogo incorpora inmuebles con diferentes dimensiones de terreno y área de construcción. La oferta contempla opciones en cantones como Limón, Desamparados, Alajuelita, Pococí, Puntarenas y Pérez Zeledón.

A continuación, algunas de las propiedades disponibles, ordenadas de menor a mayor precio base:

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