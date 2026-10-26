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Economía

CCSS remata casas con precios desde ¢12,1 millones: estas son algunas opciones disponibles

El catálogo incluye opciones en Limón, San José y Puntarenas con precios base que van desde ¢12,1 millones hasta ¢79,2 millones

La CCSS mantiene viviendas en remate en diferentes sectores del país, con precios base que parten desde los ¢12.192.807,64.
La CCSS mantiene viviendas en remate en diferentes sectores del país, con precios base que parten desde los ¢12.192.807,64. (Imagen con fines ilustrativos modificada con Gemini) Gemini
Marianela Arias Vilchez

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) mantiene propiedades en remate con precios base desde ¢12.192.807,64. Entre las opciones disponibles figuran viviendas ubicadas en las provincias de Limón, San José y Puntarenas.

El catálogo incorpora inmuebles con diferentes dimensiones de terreno y área de construcción. La oferta contempla opciones en cantones como Limón, Desamparados, Alajuelita, Pococí, Puntarenas y Pérez Zeledón.

A continuación, algunas de las propiedades disponibles, ordenadas de menor a mayor precio base: