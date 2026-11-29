La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) prepara la venta de casas en distintos cantones de la provincia de San José, con precios base desde ¢12.970.000, según consta en su catálogo de remates de propiedades.

Los inmuebles figuran en la plataforma institucional bajo la categoría “Próximamente en venta”. La Caja señala que estas propiedades se encuentran en proceso de publicación.

Entre las viviendas que aparecen en el catálogo hay propiedades en Goicoechea, Desamparados, Pérez Zeledón, Puriscal, Alajuelita y el cantón central de San José.

Las casas presentan distintas extensiones de terreno y construcción. Algunas cuentan con hasta seis dormitorios, tres baños y cochera.

A continuación, algunas de las propiedades que la CCSS tiene previstas para la venta, ordenadas de menor a mayor precio base.

1. Casa en Ipís, Goicoechea

La propiedad se ubica en la urbanización Korobo, a 500 metros al sur, 50 metros al oeste y 75 metros al norte del Palí de Ipís.

El inmueble cuenta con un terreno de 86,81 m² y está inscrito bajo la matrícula de folio real 1-294683-000.

Precio base: ¢12.970.000.

2. Casa en San Pedro, Pérez Zeledón

La vivienda se localiza a 20 metros al suroeste de la esquina sureste de la escuela de San Pedro.

Según la ficha de la CCSS, cuenta con tres dormitorios y un baño. El terreno mide 299 m² y la construcción abarca 53 m².

Precio base: ¢17.774.273,44.

3. Casa en Patarrá, Desamparados

El inmueble se ubica en Lomas de Desamparados, a 225 metros al oeste y 57 metros al sur del supermercado Maxi Palí de Los Guido, a mano izquierda.

La vivienda dispone de cochera, sala, comedor, cocina, un baño completo, dos dormitorios, área de pilas y patio.

La ficha registra un área de terreno y construcción de 150,14 m² cada una.

Precio base: ¢17.843.935,35.

4. Casa en Hatillo, San José

La propiedad se encuentra en Hatillo 8, a 50 metros al sur del abastecedor Arco Iris, a mano izquierda.

Cuenta con tres dormitorios y un baño. Según el catálogo institucional, tanto el terreno como la construcción miden 44,99 m².

Precio base: ¢21.296.652,96.

5. Casa en Ipís, Goicoechea

La vivienda se localiza en Purral, a 490 metros de la iglesia, a mano derecha, según la dirección consignada por la CCSS.

El terreno y la construcción registran una extensión de 164,29 m² cada uno.

La propiedad está inscrita bajo la matrícula de folio real 1-350948-000.

Precio base: ¢22.165.051,39.

6. Casa en Santiago, Puriscal

El inmueble se ubica en San Francisco, a 400 metros al sur de la escuela de la comunidad. Es la última propiedad sobre una servidumbre de paso.

La vivienda dispone de corredor frontal, sala, comedor, cocina, tres dormitorios, un baño completo, área de pilas y tendedero.

La ficha registra un área de terreno y construcción de 289,92 m² cada una.

Precio base: ¢23.616.869,70.

7. Casa en Mata de Plátano, Goicoechea

La propiedad se localiza en Jaboncillal, a 278 metros al sureste de la esquina noreste de Essence Studio, a mano izquierda.

De acuerdo con la descripción de la CCSS, cuenta con sala, comedor, cocina, patio de pilas, un baño y dos dormitorios.

El terreno mide 128,58 m².

Precio base: ¢26.641.055,70.

8. Casa en San Miguel, Desamparados

La vivienda se encuentra en la urbanización La Capri, casa AU 11.

Según la ficha institucional, dispone de tres dormitorios y dos baños. El terreno y la construcción miden 76,64 m² cada uno.

Precio base: ¢29.767.900,13.

9. Casa en Ipís, Goicoechea

El inmueble se ubica en la urbanización Rodrigo Facio, a 155 metros al norte de la terminal de autobuses de Ipís.

La casa cuenta con cochera, corredor frontal, sala, comedor, cocina, un baño completo, cuatro dormitorios, área de pilas y tendedero.

Tanto el terreno como la construcción registran una extensión de 225,61 m².

Precio base: ¢32.178.998,45.

10. Casa en San Felipe, Alajuelita

La propiedad se localiza en la urbanización Tejarcillo, lote N12.

Se trata de una vivienda de dos niveles que, según la ficha de la CCSS, dispone de seis dormitorios y tres baños.

El terreno y la construcción registran un área de 136,20 m² cada uno.

Precio base: ¢36.945.160,76.

11. Casa en San Cristóbal, Desamparados

La vivienda se ubica a 210 metros al este y 210 metros al sur de la entrada a San Cristóbal Norte.

La propiedad cuenta con un terreno de 1.710,19 m² y una construcción de 90 m².

La descripción del inmueble incluye sala, comedor, cocina, baño y corredor.

Precio base: ¢39.425.433,93.

12. Casa en San Miguel, Desamparados

La propiedad cuenta con cuatro dormitorios, dos baños, sala, comedor, cocina, área de pilas y cochera.

La descripción del catálogo también hace referencia a un apartamento.

El terreno y la construcción registran una extensión de 209,07 m² cada uno.

Precio base: ¢50.289.467,37.

¿Dónde consultar el catálogo de remates de la CCSS?

Las personas interesadas pueden consultar el catálogo completo de propiedades en el sitio web de la CCSS: www.ccss.sa.cr/propiedades.

La plataforma permite filtrar los inmuebles por ubicación, tipo de propiedad y precio, así como consultar sus características.

Para consultas generales sobre el catálogo, la institución dispone del correo electrónico gp_aa@ccss.sa.cr.

Las fichas de las viviendas mencionadas todavía registran el estado “Próximamente en venta”.