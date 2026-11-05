¿Busca trabajo? Dos ferias de empleo se realizarán este viernes y sábado en San José y Jacó

Quienes buscan oportunidades laborales tendrán a disposición dos ferias de empleo que se realizarán este viernes 6 y sábado 7 de noviembre en San José y Jacó, respectivamente. Ambas actividades permitirán conocer vacantes y participar en procesos de reclutamiento.

La primera será el E-FEST 2026, una feria de empleo, emprendimiento y orientación vocacional que reunirá a cerca de 65 empresas en la Antigua Aduana, en San José. La actividad comenzará a las 9 a. m. y se extenderá hasta las 4 p. m.

Según el comunicado oficial, la entrada será gratuita y estará abierta a todo público.

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