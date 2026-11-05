¿Busca trabajo? Dos ferias de empleo se realizarán este viernes y sábado en San José y Jacó

Quienes buscan oportunidades laborales tendrán a disposición dos ferias de empleo que se realizarán este viernes 6 y sábado 7 de noviembre en San José y Jacó, respectivamente. Ambas actividades permitirán conocer vacantes y participar en procesos de reclutamiento.
La primera será el E-FEST 2026, una feria de empleo, emprendimiento y orientación vocacional que reunirá a cerca de 65 empresas en la Antigua Aduana, en San José. La actividad comenzará a las 9 a. m. y se extenderá hasta las 4 p. m.
Según el comunicado oficial, la entrada será gratuita y estará abierta a todo público.
Durante la jornada, los asistentes podrán acercarse a los puestos de las compañías participantes para conocer las oportunidades disponibles y obtener información sobre sus procesos de contratación.
El encuentro también incluirá una feria vocacional. En ese espacio, instituciones públicas, centros de formación y entidades de acción social ofrecerán información sobre carreras, programas académicos, capacitación y opciones de estudio.
Además, se impartirán charlas y se habilitarán espacios de orientación para quienes deseen incorporarse al mercado laboral, continuar sus estudios o desarrollar un emprendimiento.
La programación incluirá presentaciones musicales. La Banda Nacional de San José ofrecerá el espectáculo Ghibli, inspirado en las producciones del estudio japonés de animación. El cantante costarricense Erick León también participará en el cierre del evento.
El E-FEST es una iniciativa que se desarrolla en conjunto con los ministerios de Cultura y Juventud, Trabajo y Seguridad Social, y Educación Pública, así como con el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).
También cuenta con la participación de la Agencia Nacional de Empleo (ANE) y la plataforma BRETE. La actividad fue impulsada por el despacho del diputado Gerald Bogantes Rivera.
McDonald’s reclutará personal en Jacó
La segunda feria se llevará a cabo el sábado 7 de noviembre en el Parque Central de Jacó, en Puntarenas. McDonald’s recibirá postulaciones de 10 a. m. a 3 p. m. para contratar personal que trabajará en el restaurante que abrirá próximamente en esa localidad.
La compañía ofrecerá puestos de colaborador regular, líder de experiencia, miembros de gerencia y técnico de mantenimiento.
Entre los requisitos para postularse figuran ser mayor de 18 años, tener noveno año aprobado y contar con disponibilidad para trabajar en horarios rotativos. También se requiere interés por el servicio al cliente, el trabajo en equipo, el orden y la limpieza.
Las personas interesadas pueden presentar su solicitud mediante www.cvdevida.com, la plataforma de empleo de McDonald’s.
La empresa informó de que quienes se incorporen a su equipo podrán acceder a beneficios como oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional, horarios flexibles, alimentación y transporte para jornadas nocturnas, capacitación continua, médico de empresa y asociación solidarista.