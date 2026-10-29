BCR vende casas entre ¢12,2 millones y ¢50,3 millones con descuentos de hasta el 45%

El Banco de Costa Rica (BCR) mantiene a la venta diferentes propiedades en el país. Entre los inmuebles figuran casas con precios finales de venta que van desde ¢12.246.500 hasta ¢50.342.100.

Las opciones se ubican en cantones de las provincias de Alajuela, Guanacaste y Puntarenas. Uno de los bienes registra una rebaja de hasta un 45% respecto de su valor inicial.

BCR ofrece casas con descuentos entre 15 y 45%. (Shutterstock/Shutterstock)

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