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Economía

BCR vende casas entre ¢12,2 millones y ¢50,3 millones con descuentos de hasta el 45%

La entidad bancaria mantiene a la venta propiedades en Alajuela, Guanacaste y Puntarenas, con rebajas que alcanzan el 45% sobre el valor original

Viviendas ofrecidas por el BCR en Alajuela, Guanacaste y Puntarenas registran precios entre ¢12,2 millones y ¢50,3 millones.
Viviendas ofrecidas por el BCR en Alajuela, Guanacaste y Puntarenas registran precios entre ¢12,2 millones y ¢50,3 millones. (Con fines ilustrativos generada con Gemini) Gemini
Marianela Arias Vilchez

El Banco de Costa Rica (BCR) mantiene a la venta diferentes propiedades en el país. Entre los inmuebles figuran casas con precios finales de venta que van desde ¢12.246.500 hasta ¢50.342.100.

Las opciones se ubican en cantones de las provincias de Alajuela, Guanacaste y Puntarenas. Uno de los bienes registra una rebaja de hasta un 45% respecto de su valor inicial.

Manos de una persona contando billetes de 20.000 colones en un banco en Costa Rica, con un empleado detrás de un vidrio de atención.
BCR ofrece casas con descuentos entre 15 y 45%. (Shutterstock/Shutterstock)