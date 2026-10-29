BCR vende casas entre ¢12,2 millones y ¢50,3 millones con descuentos de hasta el 45%

El Banco de Costa Rica (BCR) mantiene a la venta diferentes propiedades en el país. Entre los inmuebles figuran casas con precios finales de venta que van desde ¢12.246.500 hasta ¢50.342.100.
Las opciones se ubican en cantones de las provincias de Alajuela, Guanacaste y Puntarenas. Uno de los bienes registra una rebaja de hasta un 45% respecto de su valor inicial.
A continuación, algunas de las propiedades en venta, ordenadas de menor a mayor según su precio final:
1. Casa en Delicias, Upala, Alajuela – ¢12.246.500
- Ubicación: 200 m al oeste, 50 m al suroeste y 35 m al sureste del Ebáis de las Delicias de Upala.
- Distribución: Sala, comedor, cocina, baño, tres habitaciones, área de pilas y corredor.
- Terreno: 259,83 m²
- Construcción: 135,00 m²
- Precio inicial: ¢17.495.000,00
- Descuento: 30%(¢5.248.500,00)
- Precio final: ¢12.246.500,00
- Condiciones particulares: La persona interesada debe realizar las mejoras para la asegurabilidad del bien en caso de requerir financiamiento. Precio negociable.
2. Casa en San José o Pizote, Upala, Alajuela – ¢25.565.150
- Ubicación: 50 m al norte de la Fuerza Pública.
- Distribución: Sala, comedor, cocina, tres baños, cuatro habitaciones y área de lavado.
- Terreno: 658,96 m²
- Construcción: 160,00 m²
- Precio inicial: ¢39.331.000,00
- Descuento: 35%(¢13.765.850,00)
- Precio final: ¢25.565.150,00
- Condiciones particulares: Se financia únicamente el valor del terreno o que el cliente aporte una garantía adicional a satisfacción del banco.
3. Casa en Yolillal, Upala, Alajuela – ¢26.898.250
- Folio real: 2-510617-000
- Ubicación: 750 m al oeste de la planta de piña Upala Agrícola, Quebrada Grande.
- Distribución: Sala, comedor, cocina, un baño completo, dos habitaciones, cuarto de pilas y cochera.
- Terreno: 9.486,00 m²
- Construcción: 83,00 m²
- Precio inicial: ¢31.645.000,00
- Descuento: 15%(¢4.746.750,00)
- Precio final: ¢26.898.250,00
4. Casa en Mogote, Bagaces, Guanacaste – ¢31.364.150
- Ubicación: Guayabo, del salón comunal 200 m al oeste y 25 m al norte.
- Distribución: Sala, comedor, cocina, un baño, tres habitaciones, área de lavado y cochera.
- Terreno: 330,00 m²
- Construcción: 149,00 m²
- Precio inicial: ¢36.899.000,00
- Descuento: 15%(¢5.534.850,00)
- Precio final: ¢31.364.150,00
- Condiciones particulares: La persona interesada debe realizar las mejoras para la asegurabilidad del bien en caso de requerir financiamiento. Precio negociable.
5. Casa en San Vito, Coto Brus, Puntarenas – ¢39.766.000
- Ubicación: Linda Vista, 150 m al noroeste de la escuela.
- Distribución: Sala, comedor, cocina, baño, dos habitaciones, área de lavado y bodega.
- Terreno: 1.651,88 m²
- Construcción: 76,00 m²
- Precio final: ¢39.766.000,00 (no registra descuento en la descripción suministrada).
6. Casa en Quesada, San Carlos, Alajuela – ¢39.888.750
- Ubicación: Barrio Los Ángeles, 125 m al norte y 58 m al oeste de la iglesia católica.
- Distribución: Vestíbulo, sala, comedor, cocina, dos baños, tres habitaciones, área de pilas, terraza, corredor y cochera.
- Terreno: 695,00 m²
- Construcción: 287,00 m²
- Precio inicial: ¢72.525.000,00
- Descuento: 45%(¢32.636.250,00)
- Precio final: ¢39.888.750,00
- Condiciones particulares: La propiedad se vende únicamente de contado y el comprador podrá utilizar el abogado de su preferencia para formalizar la compraventa. Ver condiciones y observaciones de la propiedad en la última hoja del avalúo.
7. Casa en Upala (distrito central), Alajuela – ¢50.342.100
- Ubicación: 1,5 km al este de la Subasta Ganadera de Upala, carretera a Canalete, frente a la entrada Las Brisas.
- Distribución: Sala, comedor, cocina, un baño completo, dos habitaciones, lavandería, corredor y cochera.
- Terreno: 19.354,86 m²
- Construcción: 126,00 m²
- Precio inicial: ¢59.226.000,00
- Descuento: 15%(¢8.883.900,00)
- Precio final: ¢50.342.100,00
- Condiciones particulares: La persona interesada debe realizar las reparaciones necesarias para el aseguramiento de la propiedad.
Estas son algunas de las propiedades publicadas por el Banco de Costa Rica. La lista completa de bienes disponibles puede consultarse en el sitio oficial de la institución.
Nota: Esta lista corresponde a algunas casas publicadas por el Banco de Costa Rica al 28 de octubre de 2026. Los precios, los porcentajes de descuento y la disponibilidad de los inmuebles pueden variar sin previo aviso, de acuerdo con las actualizaciones que realice la entidad.