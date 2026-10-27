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Economía

AyA abre concursos de empleo con salarios globales de hasta ¢625.679: estos son los requisitos para aplicar

Conozca las plazas disponibles en Guanacaste y San José, los perfiles solicitados y el trámite oficial

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) explicó que su oficina cantonal en Cóbano mantiene un acercamiento directo con las personas usuarias y esta semana se realizarían las conexiones correspondientes.
AyA habilitó tres concursos externos con salarios de hasta ¢625.679 mensuales para puestos técnicos y operativos en el GAM y Guanacaste. Alonso Tenorio
Marianela Arias Vilchez

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) abrió tres concursos externos para contratar personal para puestos técnicos y operativos vinculados al mantenimiento y operación de sistemas de agua.

Las plazas ofrecen salarios globales que van desde los ¢488.669 hasta los ¢625.679 mensuales.

El AyA abrió tres concursos externos para contratar personal en San Jose y Guanacaste. (Alonso Tenorio)