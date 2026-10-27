AyA abre concursos de empleo con salarios globales de hasta ¢625.679: estos son los requisitos para aplicar

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) abrió tres concursos externos para contratar personal para puestos técnicos y operativos vinculados al mantenimiento y operación de sistemas de agua.

Las plazas ofrecen salarios globales que van desde los ¢488.669 hasta los ¢625.679 mensuales.

El AyA abrió tres concursos externos para contratar personal en San Jose y Guanacaste.

Las vacantes se encuentran disponibles mediante la plataforma de la Agencia Nacional de Empleo (ANE) y se ubican en cantones de las provincias de San José y Guanacaste.

Los requerimientos académicos varían según el cargo e incluyen desde educación general básica hasta formación técnica especializada, además de experiencia comprobada en labores afines.

Una de las plazas corresponde al puesto de técnico en sistemas de agua mantenimiento de acueducto, destacado en la Unidad Cantonal de Nicoya-Sistema Sámara Cangrejal, en Guanacaste.

La vacante asigna un salario global de ¢625.679 (o salario base de ¢430.550 más pluses bajo la Ley 9635).

Como perfil formativo, se solicita enseñanza general básica (tercer año de secundaria) con 150 horas de capacitación técnica en actividades de mantenimiento de acueducto, fontanería o afines, y un año de experiencia en esas labores; alternativamente, contempla segundo ciclo de la educación general básica (primaria completa) con 200 horas de instrucción técnica y dos años de experiencia laboral.

Otra de las convocatorias es para oficial experto en sistemas de agua de diversas dependencias, ubicado en el Plantel Alto de Guadalupe, en Goicoechea, San José.

Este cargo cuenta con una remuneración global de ¢552.607 mensual (salario base de ¢363.950 más pluses).

Exige tercer ciclo de la Educación General Básica (noveno año aprobado) o título equivalente; de manera adicional, admite segundo ciclo aprobado (sexto grado) o certificados de conclusión de estudios de educación especial o vocacional.

Asimismo, pide cuatro años de experiencia relacionada con la clase de puesto y una licencia de conducir vigente tipo D3 para vehículos de transmisión manual.

El tercer puesto disponible es de el de oficial general de sistemas de agua para diversas dependencias, para laborar en la Unidad Cantonal de Liberia, Guanacaste.

La remuneración global fijada es de ¢488.669 mensual (o un salario base de ¢324.350 más pluses). El requisito académico base es contar con el segundo ciclo de la enseñanza general básica (sexto grado) o certificaciones de conclusión de estudios de educación especial o vocacional.

De forma alternativa, se acepta el primer ciclo aprobado (tercer grado) o equivalente. Para este cargo, se solicitan dos años de experiencia en labores ligadas a la especialidad.

La institución no detalló una fecha límite de recepción en la convocatoria publicada este lunes en sus redes sociales.

Para participar, los interesados deben ingresar al sitio oficial de la Agencia Nacional de Empleo (www.ane.cr) y registrar su postulación.

Además, deben consultar el cartel con las especificaciones y requisitos completos en la sección de concursos externos del portal web institucional.

Las consultas y el envío de atestados se canalizan por correo electrónico según el concurso: para el puesto de Liberia, a cardoderoc@aya.go.cr (a nombre de Carlos Dodero Centeno); y para la plaza de Nicoya, a kaespinoza@aya.go.cr (a nombre de Katherine Espinoza Castañeda).