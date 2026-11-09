AyA abre concursos de empleo con salarios globales que van desde los ¢488.000: vea requisitos y plazas disponibles

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) abrió cinco concursos externos para contratar personal en áreas de servicio al cliente y mantenimiento operativo de sistemas de agua.

Los puestos cuentan con salarios globales mensuales fijados que van desde ¢488.669 hasta ¢780.957.

AyA abre concurso que podría requerir solo tercer grado de primaria. (Alonso Tenorio)

Las vacantes se encuentran distribuidas en distintas comunidades del país, específicamente en Tamarindo y Liberia, en Guanacaste; El Tejar de El Guarco, en Cartago; San Ignacio de Acosta, en San José; y Sonafluca de Fortuna de San Carlos, en Alajuela.

Las personas interesadas deben registrar su postulación de manera obligatoria por medio del sitio web de la Agencia Nacional de Empleo (ANE).

La preparación académica solicitada por la institución varía según la naturaleza de las tareas, pues abarca desde la aprobación del primer ciclo de la educación general básica (tercer grado escolar) hasta diplomados y estudios universitarios en Administración de Empresas, además de experiencia laboral comprobada.

Gestor experto en servicio al cliente

Ubicación: Región Chorotega, Unidad Cantonal de Santa Cruz, Agencia Tamarindo, Guanacaste.

Región Chorotega, Unidad Cantonal de Santa Cruz, Agencia Tamarindo, Guanacaste. Salario: Salario global de ¢780.957 mensuales según la Ley 10159 (o salario base de ¢443.000 más pluses bajo la Ley 9635).

Salario global de ¢780.957 mensuales según la Ley 10159 (o salario base de ¢443.000 más pluses bajo la Ley 9635). Requisitos académicos: Opciones en el área de Administración que incluyen diplomado o tercer año aprobado de carrera universitaria afín; segundo año universitario aprobado con cuatro años de experiencia laboral ligada al puesto; o bien, bachillerato en educación media más título técnico en Administración de Empresas con cuatro años de experiencia afín.

Opciones en el área de Administración que incluyen diplomado o tercer año aprobado de carrera universitaria afín; segundo año universitario aprobado con cuatro años de experiencia laboral ligada al puesto; o bien, bachillerato en educación media más título técnico en Administración de Empresas con cuatro años de experiencia afín. Consultas: Envío de documentos y dudas a cardoderoc@aya.go.cr.

Gestor general en servicio al cliente

Ubicación: Región Central Oeste, sede cantonal de Acosta, San José.

Región Central Oeste, sede cantonal de Acosta, San José. Salario: Salario global de ¢615.545 mensuales según la Ley 10159 (o salario base de ¢391.100 más pluses bajo la Ley 9635).

Salario global de ¢615.545 mensuales según la Ley 10159 (o salario base de ¢391.100 más pluses bajo la Ley 9635). Requisitos académicos y experiencia: Bachillerato en educación media como requisito base; alternativamente, tercer ciclo de la educación general básica (noveno año) con seis años de experiencia en labores ligadas a la especialidad.

Bachillerato en educación media como requisito base; alternativamente, tercer ciclo de la educación general básica (noveno año) con seis años de experiencia en labores ligadas a la especialidad. Requisito legal indispensable: Licencias de conducir A3 y B1 vigentes (debe contar con ambas sin excepción).

Licencias de conducir A3 y B1 vigentes (debe contar con ambas sin excepción). Consultas: Dudas al correo nobeita@aya.go.cr.

Oficial experto en sistemas de agua

Ubicación: Región Chorotega, Sede Regional en Liberia, Guanacaste.

Región Chorotega, Sede Regional en Liberia, Guanacaste. Salario: Salario global de ¢552.607 mensuales según la Ley 10159 (o salario base de ¢363.950 más pluses bajo la Ley 9635).

Salario global de ¢552.607 mensuales según la Ley 10159 (o salario base de ¢363.950 más pluses bajo la Ley 9635). Requisitos académicos y experiencia: Tercer ciclo de la educación general básica (noveno grado) como base, o certificados de conclusión de educación especial o vocacional diversificada; alternativamente, segundo ciclo de la educación general básica (sexto grado). Exige cuatro años de experiencia afín.

Tercer ciclo de la educación general básica (noveno grado) como base, o certificados de conclusión de educación especial o vocacional diversificada; alternativamente, segundo ciclo de la educación general básica (sexto grado). Exige cuatro años de experiencia afín. Requisito legal indispensable: Licencia de conducir B3 para vehículos de transmisión manual.

Licencia de conducir B3 para vehículos de transmisión manual. Consultas: Dudas al correo cardoderoc@aya.go.cr.

Oficial experto en servicio al cliente

Ubicación: Región Central Oeste Comercial, dependencia cantonal de San Ramón, en Sonafluca de Fortuna de San Carlos, Alajuela.

Región Central Oeste Comercial, dependencia cantonal de San Ramón, en Sonafluca de Fortuna de San Carlos, Alajuela. Salario: Salario global de ¢552.607 mensuales según la Ley 10159 (o salario base de ¢363.950 más pluses bajo la Ley 9635).

Salario global de ¢552.607 mensuales según la Ley 10159 (o salario base de ¢363.950 más pluses bajo la Ley 9635). Requisitos académicos y experiencia: Tercer ciclo de la educación general básica (noveno grado) como base, o certificados de ciclos vocacionales y especiales; alternativamente, segundo ciclo de la educación general básica (sexto grado). Demanda cuatro años de experiencia laboral relacionada.

Tercer ciclo de la educación general básica (noveno grado) como base, o certificados de ciclos vocacionales y especiales; alternativamente, segundo ciclo de la educación general básica (sexto grado). Demanda cuatro años de experiencia laboral relacionada. Requisito legal indispensable: Licencias de conducir A2 y B1 vigentes (debe poseer ambas).

Licencias de conducir A2 y B1 vigentes (debe poseer ambas). Consultas: Dudas al correo nobeita@aya.go.cr.

Oficial general de sistemas de agua

Ubicación: Macrozona Este de la Subgerencia GAM, mantenimiento de redes de agua potable en El Guarco, Tejar de Cartago.

Macrozona Este de la Subgerencia GAM, mantenimiento de redes de agua potable en El Guarco, Tejar de Cartago. Salario: Salario global de ¢488.669 mensuales según la Ley 10159 (o salario base de ¢324.750 más pluses bajo la Ley 9635).

Salario global de ¢488.669 mensuales según la Ley 10159 (o salario base de ¢324.750 más pluses bajo la Ley 9635). Requisitos académicos y experiencia: Segundo ciclo de la educación general básica (sexto grado) o certificados de tercer y cuarto ciclo de educación especial o vocacional diversificada; alternativamente, primer ciclo de educación general básica aprobado (tercer grado). Requiere dos años de experiencia en labores afines.

¿Cómo participar?

Para postularse a cualquiera de estos concursos externos, las personas oferentes deben ingresar a la plataforma de la Agencia Nacional de Empleo en el sitio www.ane.cr y realizar la oferta obligatoria.

Los carteles detallados con las bases completas y especificaciones de cada convocatoria están disponibles en el portal institucional del AyA, en la dirección electrónica https://www.aya.go.cr/inicio/b/concursos_externos.

El AyA no especificó una fecha límite de recepción en las publicaciones.

Nota: Esta lista corresponde a concursos publicados por el AyA La disponibilidad puede variar sin previo aviso, de acuerdo con las actualizaciones que realice la organización.