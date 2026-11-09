AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Economía

AyA abre concursos de empleo con salarios globales que van desde los ¢488.000: vea requisitos y plazas disponibles

Conozca el perfil académico, la experiencia laboral y las sedes de trabajo requeridas para cada una de las cinco plazas vacantes

El AyA abrió cinco concursos externos con sueldos de hasta ¢780.957 en Cartago, San José, Alajuela y Guanacaste. Conozca los requisitos.
El AyA abrió cinco concursos externos con sueldos de hasta ¢780.957 en Cartago, San José, Alajuela y Guanacaste. Conozca los requisitos. JOHN DURAN
Marianela Arias Vilchez