Un nuevo establecimiento de Almacenes El Rey abrirá el próximo 9 de enero en Puntarenas como parte del traslado de su operación actual hacia un local de mayor tamaño, informó la compañía.

La nueva infraestructura contará con 3.200 metros cuadrados de piso de ventas y 149 espacios de parqueo.

La apertura generará 50 nuevos puestos de trabajo en cargos como cajeros y dependientes.

El Rey cuenta con 18 almacenes ubicados en las siete provincias del país y emplea a unas 1.500 personas. (Cortesia/El Rey)

¿Qué cambios trae el nuevo establecimiento de EL Rey?

El almacén dispondrá de aire acondicionado e incorporará las categorías de perfumería, confitería y juguetería a su oferta habitual de librería, hogar y bebé, entre otros departamentos.

El punto de venta contará con dos cargadores de carga rápida para vehículos eléctricos.

Como parte de la transición, el local actual iniciará una liquidación paulatina de su inventario antes de continuar con la operación en las nuevas instalaciones a partir del 9 de enero.