El crédito informal está presente en todos los estratos de ingreso de Costa Rica , pero la proporción de hogares que tiene al menos una deuda de este tipo es mayor entre las familias de menores recursos, pues el 30% de estas familias acuden a esta forma de financiamiento, frente al 9,8% de mayores ingresos.

Así lo expone el informe 2026 del Programa Estado de la Nación (PEN), con base en datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enigh), del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), correspondientes al período de enero de 2024 a enero de 2025.

Los datos muestran que la tenencia de los créditos informales disminuye conforme aumenta el ingreso de los hogares. En el quintil I (el de menores recursos), el 29,7% de los hogares reportó tener al menos una deuda de este tipo, mientras que en el quintil II la proporción fue del 29%.

La tenencia también fue importante en los quintiles III y IV, con un 24,5% y un 18,9%, respectivamente. En cambio, entre los hogares de mayores ingresos (quintil V), el porcentaje fue de un 9,8%.

En otras palabras, cerca de 30 de cada 100 hogares de los dos quintiles de menores ingresos tenían deudas informales, frente a casi 10 de cada 100 en el grupo de mayores recursos.

El PEN señala en su informe que l a presencia del crédito informal en todos los estratos de ingreso sugiere que este fenómeno responde a necesidades y restricciones de financiamiento que trascienden las diferencias socioeconómica.

Luis Vargas, investigador del PEN, explicó que el crédito informal comprende todos los préstamos que se encuentran fuera del sistema financiero regulado por entidades como la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).

En esa categoría se incluyen los créditos otorgados por prestamistas, entre ellos los conocidos como “gota a gota”. Vargas recordó que estos últimos se caracterizan por tasas de interés usureras y mecanismos de cobro coercitivos.

Factores que inciden en decisiones de endeudamiento

El informe expone que las tasas de interés y las condiciones de acceso al financiamiento constituyen factores relevantes para las decisiones de endeudamiento de los hogares, especialmente de aquellos grupos que enfrentan brechas en el mercado crediticio, las cuales podrían profundizarse ante mayores restricciones de financiamiento.

En ese contexto, Vargas señaló que las tasas activas se han quedado estancadas con respecto a las reducciones de las tasas de referencia, como la tasa de política monetaria (TPM) y la tasa básica pasiva (TBP).

A su juicio, esa situación ha ocasionado que el crédito de consumo se estanque y podría llevar incluso a hogares de mayores ingresos a buscar financiamiento por vías informales.

“Estos hogares (los de mayores ingresos) también tienen necesidades de crédito de consumo. Estos hogares se endeudan con tarjetas, pero si las tarjetas no los pueden financiar más, para poder pagar la tarjeta y poder seguir usándola, tengo que recurrir al crédito informal (...) No es un fenómeno exclusivo del bajo ingreso porque sí, lamentablemente, los malos hábitos pueden estar en cualquier quintil”, dijo Vargas.

El PEN señala que las rigideces en las tasas crediticias y el endeudamiento informal comprometen a los hogares, sobre todo a los de menor ingreso: en el quintil I, la tenencia de crédito informal triplica la del formal. (Shutterstock/Shutterstock)

Crédito formal vs. informal

Los datos del PEN muestran una relación inversa entre el ingreso y la tenencia de los dos tipos de financiamiento: conforme disminuyen los recursos de los hogares, baja la tenencia de deuda formal y aumenta la informal .

En los quintiles I y II de hogares, el porcentaje de familias con al menos una deuda informal supera la de aquellos con crédito formal.

En el primer quintil, por ejemplo, el 29,7% tenía deuda informal, frente al 9,5% con deuda formal. En el segundo, las proporciones eran del 29% y el 22,6%, respectivamente.

La relación cambia en los tres quintiles restantes, donde la tenencia de deuda formal supera la informal. La diferencia es más amplia en el quintil V, pues el 70% de los hogares reportó al menos una deuda formal, frente al 9,8% con financiamiento informal.

“Estos resultados coinciden con los hallazgos de la Encuesta de Capacidades Financieras de Costa Rica (2023) y la Encuesta Nacional de Endeudamiento (OCF, 2024), las cuales identifican mayores restricciones de acceso al sistema financiero regulado entre los hogares de menores ingresos”, añade el informe.

El PEN señala que las dificultades de acceso al crédito regulado podrían profundizar las desigualdades existentes y aumentar la exposición de los grupos más vulnerables a modalidades de financiamiento con mayores costos y riesgos para su bienestar.

Créditos “gota a gota”

El informe también advierte sobre los riesgos de los préstamos informales conocidos como “gota a gota”. El documento cita que, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), esta modalidad se ha extendido y normalizado en Costa Rica , alcanzando a personas de distintos perfiles socioeconómicos.

“Sabemos que el gota a gota ha crecido, así lo dice el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y con todos los riesgos que esto implica”, indicó el investigador del PEN.

Estos préstamos se caracterizan por tasas de interés que superan ampliamente los límites legales y, en algunos casos, por prácticas de extorsión y violencia, añade el informe.

De acuerdo con el Programa Estado de la Nación, los límites a las tasas de interés del sistema financiero formal pueden restringir la oferta de crédito para hogares y empresas con mayor riesgo crediticio, lo que podría contribuir a la expansión de este tipo de financiamiento.