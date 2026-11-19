Leo Youngdahl, un menor de apenas 6 años, descubrió en un parque de Nebraska, Estados Unidos, el fósil de un animal marino cuya presencia no registraban las autoridades en ese estado desde hace más de 55 años.

El hallazgo ocurrió durante la actividad de exploración natural llamada Rafting and Rocks, en el área recreativa estatal Schramm Park. En ese sitio los menores buscan fósiles comunes de la zona.

Los organizadores esperaban que Youngdahl encontrara una pieza ordinaria, como sus compañeros. Sin embargo, el niño volteó una roca grande en el camino y observó una marca distinta.

El menor indicó que el dibujo en la piedra parecía similar a las escamas del vientre de una serpiente. Ante la duda, llevó el material a Kelly Ekue, especialista en educación ambiental del Centro de Educación Schramm, quien tampoco reconoció el origen de la huella de inmediato.

Ekue declaró al medio Outdoor Nebraska que lidera recorridos en ese afloramiento rocoso desde hace más de siete años y que allí aparecen seis tipos principales de fósiles. Según la experta, la pieza del niño no coincidía con ninguna de las especies habituales del lugar.

Análisis de los especialistas

Tras notar la forma inusual de la marca, Ekue tomó una fotografía de la roca y envió la imagen a un geólogo. La fotografía circuló entre otros científicos, como el paleontólogo Shane Tucker, del Museo Estatal de la Universidad de Nebraska, y el geólogo Bob Diffendal.

Los investigadores analizaron el material y determinaron que la marca pertenece a un conulario, un animal marino extinto. Esta criatura habitó los océanos hace entre 200 millones y 500 millones de años.

La impresión en la piedra calcárea mide aproximadamente 7 centímetros y muestra un patrón parecido a una espina de pescado. Ese rasgo resultó clave para la identificación científica del ejemplar.

La Comisión de Parques y Recreación de Nebraska explicó que los conularios poseían cuerpos similares a los de las medusas. No obstante, su estructura externa parecía una pirámide invertida de cuatro lados con paredes marcadas por pequeñas nervaduras.

¿Por qué resulta tan raro este fósil?

Los conularios vivieron en los mares durante millones de años, pero su aparición en el registro fósil es escasa. Sus cuerpos eran blandos y sus estructuras externas tenían poca mineralización, por lo que se degradaban o fragmentaban antes de fosilizarse.

Por esta razón, el hallazgo de una impresión bien conservada es excepcional. En Nebraska, los únicos registros previos de estos animales datan de hace más de 55 años, en las localidades de Louisville y Weeping Water.

El descubrimiento de Youngdahl suma un nuevo ejemplar al catálogo paleontológico estatal. Además, confirma la existencia de estos organismos en el territorio actual del condado de Sarpy.

El sitio del hallazgo también ofrece pistas sobre un pasado remoto. Las capas rocosas expuestas en Schramm Park tienen unos 350 millones de años y conservan rastros de fauna marina de cuando un mar de agua salada cubría Nebraska.

Ekue manifestó a la prensa su asombro porque el niño eligió esa roca específica entre todo el afloramiento. La especialista destacó que el menor reconoció la naturaleza fósil de la piedra y consultó sobre ella.

Exhibición educativa

A pesar de la rareza de la pieza, Youngdahl decidió no llevar el fósil a su casa. El niño aceptó dejar la roca en Schramm Park para su uso en actividades educativas dirigidas a familias y menores.

La investigación científica del ejemplar enfrenta ciertas limitaciones. Como la piedra conserva únicamente la impresión externa del animal, los expertos no logran determinar la especie exacta del conulario ni estudiar sus tejidos blandos.

Los científicos también necesitan analizar las capas de roca circundantes para calcular una antigüedad más exacta del fósil. Pese a esto, Youngdahl expresó que nunca antes encontró una pieza tan completa y manifestó su entusiasmo por continuar la exploración de la naturaleza.