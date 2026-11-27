Una plataforma gratuita llamada watched.earth muestra qué satélites sobrevolaron cualquier punto del planeta en los últimos siete días y exhibe las imágenes públicas disponibles.

Un estudiante de ciencias de la computación de la Universidad de Waterloo, en Canadá, desarrolló el sitio web en menos de 48 horas. El creador responde al nombre de Armaan Gupta.

Watched.earth es un sitio web gratuito que no requiere que el usuario se registre. (Watched.earth/Captura de pantalla)

El proyecto nació como un pasatiempo de fin de semana. Sin embargo, captó la atención de la comunidad tecnológica internacional y superó las 1,1 millones de visitas en solo una semana.

La herramienta permite seleccionar una ubicación para explorar cómo lucen desde el espacio. El usuario no requiere crear una cuenta para utilizar el servicio.

Gupta tuvo la idea tras notar el desconocimiento general sobre el acceso a estos registros espaciales gratuitos. Según explicó el universitario en un comunicado, los métodos actuales para obtener estas fotografías resultan muy complicados. Por esta razón, buscó facilitar la consulta directa para cualquier persona.

Monitoreo desde el espacio

El sistema rastrea cerca de 400 satélites y vehículos espaciales tripulados. La lista abarca equipos dedicados a la captura de imágenes, el seguimiento meteorológico y la observación por radar.

La plataforma emplea datos de fuentes públicas como las misiones Sentinel-2 y Landsat. También integra los archivos de la NASA.

El sitio web ofrece la opción de reproducir el recorrido orbital de los satélites. Además, genera videos en formato timelapse para observar los cambios geográficos ocurridos en una zona a través del tiempo.

El navegador del propio usuario ejecuta los cálculos de las órbitas. De acuerdo con Gupta, muchos visitantes ingresan por simple curiosidad, mientras otros investigan fenómenos ambientales como el derretimiento del hielo o sucesos mundiales.

Crecimiento y planes futuros

El estudiante publicó el proyecto como un software de código abierto bajo la licencia MIT. El rápido aumento de tráfico obligó a Gupta a gestionar la alta demanda tanto en su sistema como en las bases de datos públicas que alimentan la página.

El desarrollador recibió ofertas para vender el sitio web, pero descarta monetizarlo por ahora. Su principal prioridad consiste en mejorar la resolución de las fotografías disponibles.

Mediante esta iniciativa, el joven pretende acercar las tecnologías orbitales al público y democratizar la enorme cantidad de información existente sobre la Tierra.