Peter Jones, psiquiatra de la Universidad de Cambridge, Inglaterra, trató una vez a un paciente con alucinaciones de animales sorprendentemente vívidas. Él acariciaba e interactuaba con los animales “de una forma tan real como lo hacía conmigo”.

Los fármacos antipsicóticos no disiparon las visiones. Pero cuando el paciente se sometió a un tratamiento que normalmente se reserva para un sistema inmunitario que no funciona correctamente, sus alucinaciones desaparecieron.

Los síntomas se debían a una encefalitis autoinmune, una forma rara de inflamación cerebral que, en algunos casos, causa alucinaciones y otros síntomas de psicosis. Cuando los pacientes son tratados con fármacos que inhiben el sistema inmunitario, los síntomas psicóticos suelen desaparecer.

La encefalitis autoinmune suele identificarse mediante análisis de sangre o líquido cefalorraquídeo. Si los pacientes dan positivo a ciertos anticuerpos, es un indicio de que su sistema inmunitario podría estar atacando al cerebro.

Otros signos ayudan a confirmar el diagnóstico: síntomas psicóticos que empeoran rápidamente y síntomas neurológicos, como las convulsiones.

Algunos expertos sospechan que la psiquiatría está pasando por alto a un pequeño número de pacientes como este, y trabajan para detectar a más.

Al mismo tiempo, a muchos les preocupa que exista el riesgo de alejar a los pacientes de los tratamientos psiquiátricos que realmente necesitarán.

La historia

La inflamación cerebral provocada por el ataque del propio organismo contra sí mismo, comienza, en muchos pacientes, con rasgos de psicosis —alucinaciones, delirios y agitación— y, por ello, inicialmente son derivados a servicios psiquiátricos.

En 2007 se publicó un artículo sobre esta afección. Los investigadores describieron 12 mujeres con encefalitis autoinmune. Nueve presentaron inicialmente síntomas similares a los de la psicosis, mientras que las demás sufrían principalmente pérdida de memoria. Todas, menos una, acabaron sufriendo convulsiones. Los investigadores descubrieron que la enfermedad de estas mujeres estaba causada por anticuerpos que se unen a los receptores NMDA del cerebro, proteínas que intervienen en numerosos procesos cerebrales, como el aprendizaje y la formación de recuerdos.

El desencadenante de la encefalitis autoinmune parecían ser los tumores de estas pacientes. Los cinco tumores que los investigadores examinaron contenían tejido nervioso con receptores NMDA. Esto confundió al sistema inmunitario, que llegó a reconocer el receptor NMDA como extraño y aumentó la producción de anticuerpos que se unen a él.

Sin embargo, esos anticuerpos también se unían a los receptores NMDA del tejido cerebral sano, lo que interfería en la función cerebral. Otras células del sistema inmunitario se concentraron en la zona, provocando una inflamación que, en muchos de estos casos, causó psicosis.

En la encefalitis autoinmune, una reacción en cadena del sistema inmunitario puede desencadenarse por tumores, infecciones previas o causas desconocidas. La mayoría de los casos de esta afección están relacionados con un autoanticuerpo que ataca al cerebro, lo que provoca una inflamación que puede dar lugar a síntomas neurológicos o psiquiátricos. (Reporteo de G. Michelman/Knowable Magazine)

Los expertos también creen que la encefalitis autoinmune clásica puede desencadenarse por infecciones previas, como el virus del herpes simple en el cerebro.

Solo una ínfima parte (entre el 1% y el 2%) de los casos de psicosis se debe a causas autoinmunes. Si no se tratan, estos pacientes pueden entrar en coma e incluso fallecer. Para evitar pasarlos por alto, los psiquiatras buscan síntomas neurológicos.

En esos casos se analiza la sangre o el líquido cefalorraquídeo en busca de autoanticuerpos. Si se apunta a una encefalitis autoinmune, se somete a los pacientes de urgencia a inmunoterapia: fármacos para frenar el sistema inmunitario hiperactivo. Muchos se recuperan por completo.

La encefalitis autoinmune suele estar causada por anticuerpos conocidos como NMDAR. Sin embargo, los investigadores han descubierto docenas de más anticuerpos asociados a la encefalitis, algunos también parecen provocar síntomas psiquiátricos.

Un ejemplo son los anticuerpos LGI1, que se unen a las proteínas LGI1 del cerebro, impidiéndoles transmitir señales entre las células nerviosas. Esta forma de encefalitis autoinmune suele provocar síntomas similares a los de la demencia, lo que da lugar a un diagnóstico erróneo.

Michael Zandi, neurólogo del University College de Londres, afirma que ha tenido pacientes cuya aparente demencia ha desaparecido tras la inmunoterapia, dejándolos “totalmente independientes”.

La psiquiatra de la Universidad de Oxford, Belinda Lennox, ha observado transformaciones igualmente sorprendentes. Ella hizo pruebas de anticuerpos a pacientes psiquiátricos cuyos síntomas parecían solaparse con signos de encefalitis autoinmune, como síntomas psicóticos que cambiaban rápidamente o características neurológicas como las convulsiones.

Así está relacionado la psicosis con un mal autoinmune. (Adaptado de jackieheda.com/Knowable Magazine)

Así trabajan las células nerviosas en la psicosis. (Adaptado de jackieheda.com/Knowable Magazine)

Una de las primeras pacientes de Lennox que dio positivo en los anticuerpos NMDAR fue una joven que cayó rápidamente en la paranoia, había dejado de dormir y luego se había quedado muda. Los fármacos antipsicóticos empeoraron su estado. Tras detectar los anticuerpos, se le administró un tratamiento para eliminarlos. En una semana se recuperó por completo.

Hoy Lennox investiga si hay una población más amplia de pacientes con psicosis cuya enfermedad se deba a males autoinmunes que pasan desapercibidos. Esto podría explicar por qué algunos pacientes no responden bien a los tratamientos psiquiátricos.

Lennox lleva una década dirigiendo un ensayo clínico para investigar si los anticuerpos pueden estar causando psicosis en pacientes que no presentan otros síntomas neurológicos.

Ella afirma que el equipo ha detectado los anticuerpos en alrededor del 5% de los aproximadamente 5.000 pacientes psiquiátricos analizados.

Se espera que los resultados, previstos para 2027, ayuden a determinar los riesgos y beneficios del tratamiento con inmunoterapia para pacientes con psicosis en los que se hayan detectado autoanticuerpos. Esto servirá de guía para la atención futura, afirma Jones.

Sin embargo, los análisis de sangre no siempre son fiables. Algunas detecciones pueden ser falsos positivos. Otros pueden tener algunos anticuerpos circulando, pero son inofensivos y no son los responsables de su enfermedad. Un tercer grupo, sin embargo, sí podría tener en realidad un mal autoinmune.

Nuevas pistas sobre anticuerpos

Los investigadores siguen buscando anticuerpos que actúen sobre el cerebro. Su esperanza es comprender a los pacientes que no presentan anticuerpos conocidos, pero sí síntomas que se asemejan a los de la encefalitis autoinmune.

Para determinar si hay anticuerpos presentes en la sangre o en el líquido cefalorraquídeo de un paciente, se puede hacer pasar el líquido por un corte de cerebro de roedor o primate. Los diferentes anticuerpos tiñen este tejido con patrones distintos, lo que convierte a este método en una herramienta útil para el descubrimiento de anticuerpos. En esta imagen se muestran los patrones de tinción en cerebros de rata correspondientes a tres de los anticuerpos más comunes en la encefalitis autoinmune: NMDAR, LGI1 y Caspr2. (Adaptado de N. Nagata et al. / Frontiers in Immunology/Knowable Magazine)

A medida que avanza la investigación para descubrir anticuerpos, otros expertos abogan por mejorar los tratamientos.

“Tenemos que usar esos datos para mejorar realmente la vida de los pacientes”, afirma Tammy Smith, neuróloga de la Universidad de Utah. Aboga por terapias más específicas.

Smith trabaja en un ensayo clínico denominado ExTINGUISH, en el que se está probando un tratamiento para la encefalitis causada por anticuerpos contra el NMDAR.

Un primer paso es localizar y tratar, si es necesario, cualquier tumor que provoque la inflamación cerebral. Por lo general, se administra un ciclo de esteroides antiinflamatorios, combinado con un tratamiento que elimina los anticuerpos o los neutraliza.

Después, se suele dar un tratamiento con grupos de anticuerpos que se dirigen contra las células inmunitarias que producen los anticuerpos y las eliminan.

Sin embargo, Smith señala que no hay pruebas sólidas de que los anticuerpos mejoren los resultados de todos los pacientes.

ExTINGUISH tiene como objetivo comprobar esto: los 116 participantes diagnosticados con encefalitis autoinmune reciben las primeras rondas de tratamiento, pero solo la mitad recibe el tratamiento con anticuerpos. La otra mitad recibe un placebo.

Comparar estos resultados ayudará a aclarar si es necesario el tratamiento con anticuerpos monoclonales. Esto evitará que los pacientes deban soportar efectos secundarios innecesarios.

A Smith le preocupa otra cosa: que, en lugar de pasar por alto a pacientes, se caiga en el sobrediagnóstico. De ser así, pacientes que realmente necesitan atención psiquiátrica no recibirán la ayuda que requieren.

No es la única. Al observar más pacientes con diagnósticos erróneos de encefalitis autoinmune, Eoin Flanagan, neurólogo de la Clínica Mayo, analizó los diagnósticos erróneos en seis clínicas especializadas. Descubrió que algo más de una cuarta parte de los pacientes diagnosticados con encefalitis autoinmune no la padecían.

A esto se le añade que la inmunoterapia no está exenta de riesgos. Los tratamientos reducen las defensas del sistema inmunitario, lo que aumenta la posibilidad de infección, y los esteroides, en particular, pueden agravar la psicosis.

Afinando el diagnóstico

Tom Pollak, psiquiatra del King’s College de Londres, ha liderado la iniciativa para establecer criterios que permitan diagnosticar los casos menos evidentes de encefalitis autoinmune. Pero estos criterios también pretenden aclarar a quién no se debe diagnosticar.

A medida que avanza lentamente la investigación sobre la encefalitis autoinmune, un grupo de psiquiatras de Nueva York está buscando —y tratando de tratar— a una población aún menos estudiada: pacientes diagnosticados con esquizofrenia grave que podría tener una causa autoinmune oculta.

Steven Kushner, codirector del Centro Stavros Niarchos para la Psiquiatría de Precisión y la Salud Mental de la Universidad de Columbia, cree que estas personas existen, y está decidido a encontrarlas y ayudarlas. Él lidera una iniciativa para examinar a pacientes con trastornos psiquiátricos graves en 15 hospitales en busca de signos de enfermedades autoinmunes.

Jones no cree que este trabajo deba realizarse fuera del ámbito de la investigación. Aunque cree en la existencia de esta población más amplia y no reconocida, añade que, en ciencia, las anécdotas tienen sus límites.

“No contamos con evidencia de referencia procedente de un ensayo clínico. Por ahora esto es incógnita”.

Este artículo apareció originalmente en Knowable en español, una publicación sin ánimo de lucro dedicada a poner el conocimiento científico al alcance de todos. Suscríbase al boletín de Knowable en español.