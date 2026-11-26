Un equipo internacional de astrónomos halló evidencias sobre la posible existencia de un nuevo planeta oculto en los confines del sistema solar.

Bautizado como Planeta X2, este astro hipotético tendría una masa de hasta dos veces la de la Tierra y explicaría el comportamiento de cuerpos celestes situados más allá de Neptuno.

En la imagen la evolución del sistema solar desde su formación (izquierda), pasando por un período de migración de los planetas gigantes (centro), hasta la actualidad (derecha). Atribución/Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) (Patryk Sofia Lykawka et al./Royal Astronomical Society)

El estudio fue desarrollado por investigadores de la Universidad del Sur de Queensland en Australia, la Universidad Kindai en Japón y la Universidad de Washington en Estados Unidos. La revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society publicó los hallazgos el pasado 23 de noviembre.

La hipótesis surgió tras observar objetos astronómicos helados situados más allá de Neptuno. Aunque la gravedad de los planetas conocidos justifica gran parte del movimiento de estos cuerpos, dos grupos específicos desafían las explicaciones tradicionales.

Un grupo exhibe órbitas extremadamente inclinadas y el otro permanece muy lejos del Sol incluso en su punto de mayor cercanía.

Las pistas del mundo oculto

Para analizar este fenómeno, los científicos ejecutaron simulaciones computacionales que abarcan 4.500 millones de años de evolución del sistema solar.

Los expertos compararon escenarios con y sin la presencia de un astro adicional. La inclusión de este mundo desconocido arrojó resultados mucho más cercanos a las observaciones astronómicas reales. Su atracción gravitacional aclararía cómo estos objetos alcanzaron sus trayectorias actuales.

De acuerdo con los cálculos matemáticos, el Planeta X2 posee entre una y dos veces la masa terrestre. Incluso en el punto orbital más próximo al Sol, el objeto se ubicaría a una distancia equivalente a 200 veces la separación entre la Tierra y esa estrella.

El portal ScienceAlert destacó una de las teorías sobre su origen. El astro pudo formarse cerca del Sol y luego salir expulsado hacia los límites del sistema por interacciones gravitacionales con los planetas gigantes.

¿Existen diez planetas?

En el año 2016, astrónomos del Instituto de Tecnologia de California propusieron la existencia del denominado Planeta Nueve, otro mundo oculto en las zonas más remotas del vecindario espacial.

Pese a las similitudes entre ambas propuestas, los científicos plantearon los planetas Nueve y X2 para justificar patrones orbitales distintos. Por esta razón, la existencia de uno de estos astros no descarta la presencia del otro.

Patryk Sofia Lykawka, autor principal de la investigación, señaló que el Planeta X2 sería decenas de veces menos brillante que Plutón incluso en su mayor acercamiento solar. Esta baja luminosidad dificulta enormemente su detección directa.

Los investigadores depositan sus esperanzas en el Observatorio Vera C. Rubin en Chile. Esta instalación realiza rastreos frecuentes del cielo nocturno para crear un registro detallado del universo durante diez años.

El hallazgo de nuevos cuerpos más allá de Neptuno permitirá comprobar las predicciones científicas y evaluar si sus órbitas coinciden con la influencia del Planeta X2.

Por ahora, las simulaciones actuales todavía no reproducen todas las particularidades de las trayectorias conocidas. En consecuencia, la existencia de otros dos planetas en el sistema solar permanece como una hipótesis científica.

Lykawka indicó en un comunicado que la confirmación de este astro transformaría la comprensión sobre la historia del sistema solar y el origen de las órbitas atípicas de sus objetos más lejanos.