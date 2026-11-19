La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) lanzó un concurso con $1 millón en premios para estudiantes de Estados Unidos que diseñen soluciones innovadoras destinadas a construir una base humana en la Luna.

La iniciativa recibió el nombre de Moon Base Challenge (Desafio de la Base Lunar) y busca resolver retos críticos para la permanencia humana en el satélite natural de la Tierra.

La NASA busca ideas innovadoras en energía, construcción, soporte vital, movilidad, comunicaciones y seguridad para establecer una base en el polo sur lunar. (Shutterstock)

La agencia espacial anunció este certamen el 8 de noviembre durante un evento en el Centro Espacial Kennedy, en Florida. El programa convoca a equipos de estudiantes de educación secundaria y de educación superior de ese país.

El objetivo principal consiste en establecer una presencia humana permanente en la región del polo sur lunar. En ese sitio, los astronautas vivirán, trabajarán, realizarán investigaciones y explorarán el entorno.

Construir un asentamiento lunar exige mucho más que levantar paredes y un techo. Los expertos deben asegurar el suministro de agua y aire, producir energía, proteger a los tripulantes de las condiciones extremas y crear medios de transporte para recorrer la superficie.

Carlos García-Galán, gerente del Programa Base Lunar, indicó en un comunicado que la agencia desea aprovechar la ingeniosidad e innovación de los jóvenes para atender todas las necesidades de los futuros exploradores.

Seis áreas críticas

La competencia se divide en distintas etapas y exige propuestas tecnológicas para seis categorías fundamentales:

Generación y almacenamiento de energia : crear métodos para producir y guardar electricidad destinada al abastecimiento de la base.

: crear métodos para producir y guardar electricidad destinada al abastecimiento de la base. Construcción : diseñar soluciones para levantar estructuras e instalaciones que alberguen a los astronautas.

: diseñar soluciones para levantar estructuras e instalaciones que alberguen a los astronautas. Sistemas de soporte a la vida : proponer tecnologías que garanticen condiciones de supervivencia humana, como el suministro de aire.

: proponer tecnologías que garanticen condiciones de supervivencia humana, como el suministro de aire. Movilidad en la superficie : desarrollar vehículos o medios de transporte para el desplazamiento de los exploradores por el satélite.

: desarrollar vehículos o medios de transporte para el desplazamiento de los exploradores por el satélite. Redes de comunicación : establecer sistemas para el intercambio de datos entre la base, los astronautas y la Tierra.

: establecer sistemas para el intercambio de datos entre la base, los astronautas y la Tierra. Seguridad de los astronautas: idear mecanismos para proteger a las tripulaciones durante sus actividades y estadía en el ambiente lunar.

Los participantes analizarán las condiciones ambientales y las exigencias reales de una misión espacial. Además, producirán estudios comparativos sobre distintas alternativas tecnológicas y defenderán sus proyectos ante posibles responsables de su ejecución.

Requisitos y participación

El certamen no exige conocimientos técnicos especializados a los concursantes, pese a la complejidad de la ingeniería espacial. La agencia incentiva la inscripción de alumnos provenientes de diversas áreas académicas y formaciones profesionales.

García-Galán expresó su entusiasmo por recibir perspectivas audaces e innovadoras. El funcionario recordó que la Base Lunar servirá precisamente a estas generaciones, quienes vivirán en una época con presencia humana estable en el satélite.

La NASA espera que el reto fomente habilidades clave para la industria aeroespacial, tales como el trabajo en equipo, la creatividad y la resolución de problemas. De esta forma, los jóvenes experimentarán tareas similares a las de los profesionales del sector.

Los interesados inscribirán sus equipos mediante la plataforma NASA STEM Gateway hasta el 25 de enero de 2027. El concurso aplica exclusivamente para estudiantes de centros educativos ubicados en Estados Unidos.

Jared Isaacman, administrador de la NASA, señaló que la entidad busca jóvenes dispuestos a colaborar y enfrentar problemas reales sin respuestas obvias. Asimismo, afirmó que los estudiantes poseen la curiosidad y la creatividad necesarias para construir el futuro sin necesidad de esperar su graduación.

Rumbo a Marte

Este proyecto integra una estrategia más amplia de exploración espacial. La agencia utilizará la Luna como un punto de partida para ampliar el conocimiento sobre el espacio y preparar futuras misiones tripuladas a Marte.

A diferencia de las visitas breves de las misiones Apollo, una base permanente requiere infraestructuras capaces de operar durante periodos prolongados. Estas instalaciones brindarán condiciones adecuadas para vivir y trabajar lejos de la Tierra.

Por este motivo, la NASA considera indispensable el aporte de especialistas de múltiples disciplinas. Mediante el Moon Base Challenge, la institución involucra a las próximas generaciones de científicos, ingenieros y exploradores en el futuro de la carrera espacial.