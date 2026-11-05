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Ciencia

NASA difunde imagen de la isla Vega en la Antártida con una formación en forma de calavera sonriente

El deshielo en la isla Vega dejaron al descubierto una singular formación geológica capturada desde el espacio por el satélite Landsat 9

Imágenes satelitales de la NASA mostraron rocas y hielo en la Antártida con forma de calavera de perfil.
Imágenes satelitales de la NASA mostraron rocas y hielo en la Antártida con forma de calavera de perfil. Lauren Dauphin
La Nación / Argentina / GDA

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio estadounidense (NASA por sus siglas en Inglés) difundió imágenes satelitales de la isla Vega, en la Antártida. De acuerdo con el organismo, el registro expone una formación de hielo y roca con aspecto de calavera sonriente de perfil.

El sensor OLI (Operational Land Imager) del satélite Landsat 9 captó el territorio en distintas fechas. La primera toma corresponde al 22 de marzo de 2025, al inicio del otoño austral. La segunda muestra la superficie el 10 de octubre de 2026.

Esta imagen corresponde al 22 de marzo de 2025, al inicio del otoño austral.
Esta imagen corresponde al 22 de marzo de 2025, al inicio del otoño austral. (Lauren Dauphin/NASA Earth Observatory)