La misión Hera de la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) descubrió un cráter del tamaño de un estadio deportivo en el asteroide Dimorphos, producto del impacto deliberado de una nave espacial de la NASA en 2022.

Las primeras imágenes, divulgadas el 25 de noviembre de 2026, muestran que una de las caras del asteroide quedó aplanada tras la colisión. Además, el cuerpo celeste presenta un movimiento de rotación caótico y cientos de rocas orbitan alrededor del sistema de asteroides del que forma parte.

Dimorphos tiene un diámetro de 151 metros y orbita alrededor de Didymos, un asteroide de 730 metros de diámetro. Ambos se encuentran actualmente a 193,5 millones de kilómetros de la Tierra, según informó la Agencia Espacial Europea.

El 26 de setiembre de 2022, la nave espacial DART de la NASA impactó deliberadamente contra Dimorphos como parte del primer experimento de defensa planetaria de la humanidad. La colisión redujo su período orbital en 33 minutos, una variación superior a la prevista.

Aunque los telescopios terrestres permitieron medir el cambio en su órbita, los científicos desconocían qué modificaciones físicas había experimentado el asteroide.

Así cambió el asteroide tras el impacto de la NASA

Patrick Michel, investigador principal de la misión Hera, explicó que los científicos debatían si la colisión había generado un cráter, modificado la forma del asteroide o dejado intacta su estructura.

“Para nuestra sorpresa, la respuesta resulta ser las tres cosas a la vez. La cara golpeada por DART se ha aplanado hasta formar un cráter de impacto del tamaño de un estadio deportivo, que se extiende por todo el ancho del asteroide”, detalló Michel en un comunicado de prensa.

El resto de la superficie de Dimorphos no presenta evidencia de cambios importantes. Las zonas cubiertas de rocas conservan una apariencia similar a la registrada en las imágenes que captó DART en 2022.

Por su parte, Michael Kueppers, científico de la misión Hera, explicó que las nuevas imágenes permitieron determinar que el impacto dejó a Dimorphos con un movimiento de rotación descontrolado mientras recorre su órbita.

La nave también detectó cientos de rocas de pocos metros de tamaño que orbitan alrededor de ambos asteroides. El equipo de la misión deberá tomar en cuenta estos objetos durante las próximas aproximaciones.

Comparación del asteroide Dimorphos antes del impacto de la nave DART de la NASA en 2022 (izquierda) y después de la colisión, según las imágenes de la misión Hera (derecha). Una de sus caras, antes redondeada, quedó aplanada por un cráter, mientras que Didymos no presenta cambios aparentes. (NASA/Johns Hopkins APL y ESA)

Hera se acercará aún más al asteroide

La nave espacial Hera, cuyo tamaño es similar al de un automóvil pequeño, se encuentra a una distancia de entre 25 y 30 kilómetros de Didymos y Dimorphos. Su velocidad promedio es de 12 centímetros por segundo.

Durante esta primera etapa de observación, la misión utiliza tres instrumentos: una cámara monocromática, un dispositivo multiespectral que registra 25 colores de forma simultánea y un instrumento de infrarrojos térmicos que mide las temperaturas de la superficie.

Según la ESA, en diciembre está previsto que Hera se aproxime a unos 13 kilómetros de los asteroides para obtener imágenes de mayor resolución.

En enero de 2027, la misión planea desplegar dos satélites del tamaño de una caja de zapatos, denominados Juventas y Milani.

Juventas, desarrollado bajo el liderazgo de Luxemburgo, utilizará un radar de baja frecuencia para estudiar por primera vez el interior de un asteroide. Posteriormente, intentará aterrizar sobre su superficie.

Milani, bajo el liderazgo de Italia, analizará los materiales de los asteroides y el polvo que los rodea.

Las tres naves recopilarán información complementaria sobre las propiedades físicas de estos cuerpos celestes y los efectos del impacto de DART.