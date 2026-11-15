Macaca con un brazo visita cada día a la mujer que la rescató hace 16 años en China

Una macaca tibetana de un solo brazo, llamada Xing Xing, visita todos los días desde hace 16 años a Ye Liannu, la mujer de 86 años que la rescató en el templo Yanghu, ubicado en la provincia china de Zhejiang.

La historia de ambas ganó popularidad en los últimos años gracias a las publicaciones en redes sociales de Feng Chun, nieto de Liannu, a quien también conocen como la abuela Ye.

Xing Xing baja cada día de una montaña en China para cumplir un ritual de 16 años. (Video Feng Chun/Captura de pantalla YouTube)

Según explicó el joven, la primate pertenecía anteriormente a un circo. En su piel todavía son visibles las marcas de una cadena que rodeaba su cuello, zona donde ya no le crece el pelo. Se presume que el animal perdió su brazo izquierdo durante un incidente en ese espectáculo.

Los detalles posteriores sobre su paradero son poco claros. La macaca fue adquirida por una persona desconocida y tiempo después apareció en el templo en pésimas condiciones de salud, acompañada de dos crías recién nacidas.

Con la ayuda de varios colaboradores, la abuela Ye rescató a Xing Xing, supervisó su alimentación y garantizó la aplicación de sus vacunas necesarias. Sin embargo, las dos crías no sobrevivieron.

Desde aquel rescate, el animal desciende diariamente de la montaña para encontrarse con la mujer, quien reside en el templo desde hace 40 años. La adulta mayor trata a la primate con afecto maternal, le ofrece diversos tipos de frutas y vegetales y acaricia su pelaje.

En reciprocidad, la macaca acompaña a la mujer durante sus caminatas o permanece sentada junto a ella en el corredor de la vivienda mientras come y observa el paisaje.

De acuerdo con el Conservatorio de Primatas de Nueva Inglaterra, el macaco tibetano representa la especie de mono más grande que existe en la actualidad. Los machos miden entre 61 y 71 centímetros de longitud desde la cabeza hasta el cuerpo y alcanzan hasta 30 kilogramos en casos excepcionales. Por su parte, las hembras promedian entre 49 y 63 centímetros de largo, pesan entre 9 y 13 kilogramos y estos animales pueden vivir hasta 30 años.

La dulzura de Xing Xing, su vínculo con la adulta mayor y las miradas de reojo que dirige hacia los humanos cautivaron a los usuarios en Internet. Un internauta comentó en Instagram que debería existir una película o una serie animada inspirada en este animal. En dicha red social, la cuenta principal dedicada a la primate acumula más de 162.000 seguidores.