AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Ciencia

Macaca con un brazo visita cada día a la mujer que la rescató hace 16 años en China

La primate halló refugio junto a Ye Liannu en un templo de Zhejiang, donde ambas mantienen un lazo

Una macaca tibetana rescatada hace 16 años visita diariamente a una mujer de 86 años en un templo de China, una historia de lealtad que cautiva a miles en redes.
Una macaca tibetana rescatada hace 16 años visita diariamente a una mujer de 86 años en un templo de China, una historia de lealtad que cautiva a miles en redes. Video Feng Chun
O Globo