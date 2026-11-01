La psiquiatra Marian Rojas Estapé revela qué tienen en común las personas con suerte: una frase de Séneca explica la clave

¿Por qué algunas personas parecen tener suerte en casi todo lo que hacen, mientras otras enfrentan dificultades constantemente? La respuesta podría estar relacionada con la manera en que cada individuo se prepara para afrontar las oportunidades.
“Yo he investigado mucho como psiquiatra la suerte, porque tengo pacientes que escucho y digo: ‘¡Pero qué suerte tienen! ¡Qué bien les va todo!’ Y hay gente que escucho su vida y digo: ‘¡Qué drama! ¡No es posible!’”, sostuvo la especialista.
Estas experiencias la llevaron a reflexionar sobre el papel del azar y las decisiones personales. Para Rojas Estapé, la suerte no depende exclusivamente de circunstancias externas.
La frase de Séneca que inspira a Marian Rojas Estapé
Durante su explicación, la psiquiatra recordó una conocida reflexión atribuida a Séneca, filósofo de la antigua Roma. La idea plantea que la suerte aparece cuando coinciden la preparación y la oportunidad.
“Hay una frase de Séneca que me encanta: ´La suerte es donde confluyen la preparación y la oportunidad´“.
@marianrojas_oficial Hablemos de la suerte. Como psiquiatra, he investigado mucho sobre este tema porque he visto que hay personas que parecen tener una vida llena de suerte, mientras que otras parecen tener una vida llena de problemas y dificultades. Pero, ¿qué es realmente la suerte? Según Séneca, "La suerte es donde confluyen la preparación y la oportunidad". Y estoy totalmente de acuerdo con esta frase. Si quieres que algo bueno te suceda en la vida, tienes que prepararte y trabajar duro para ello. Si te enfocas en estudiar y visualizar lo que quieres, estarás más preparado para percibir las oportunidades que se te presenten. Recuerda que la suerte no es algo que solo le sucede a algunas personas. Todos podemos crear nuestra propia suerte si nos preparamos y estamos atentos a las oportunidades que se nos presenten en el camino. Así que, si quieres tener buena suerte en tu vida, no esperes a que las cosas simplemente sucedan. ¡Prepárate y crea tus propias oportunidades! ¡La suerte estará de tu lado! #MarianRojasEstapé #Superación #CrecimientoPersonal ♬ sonido original - marianrojasestape_oficial
Desde su perspectiva, esta enseñanza destaca la importancia de adquirir conocimientos, desarrollar habilidades y establecer objetivos personales.
Rojas Estapé considera que las personas preparadas pueden identificar mejor las oportunidades. La formación y el conocimiento permiten reconocer posibilidades que, de otra manera, podrían pasar inadvertidas.
La especialista también destacó la importancia de visualizar las metas. Según explicó, tener claridad sobre los objetivos facilita la identificación de circunstancias favorables para alcanzarlos.
En ese sentido, señaló que estudiar, prepararse y adquirir conocimientos son acciones fundamentales para aprovechar las oportunidades que surgen en diferentes etapas de la vida.
El diálogo interno también influye en la forma de afrontar la vida
Además de la preparación, Marian Rojas Estapé considera que existe otro elemento relevante para el bienestar personal: la manera en que cada persona se habla a sí misma.
Durante otra conferencia, cuyo contenido compartió posteriormente en sus redes sociales, la psiquiatra explicó que los pensamientos cotidianos pueden influir en las emociones y en la percepción de las situaciones.
Según la especialista, el diálogo interno negativo puede llevar a una persona a anticipar problemas antes de que ocurran. Esta tendencia puede generar preocupación, inseguridad y miedo.
Rojas Estapé relacionó este comportamiento con la respuesta del organismo ante situaciones de amenaza. Explicó que imaginar constantemente escenarios adversos puede provocar reacciones físicas y emocionales similares a las experimentadas frente a un peligro real.
La psiquiatra también sostuvo que la actitud previa ante determinadas circunstancias puede influir en la manera de afrontarlas y en las decisiones posteriores.
Por esa razón, considera importante observar los pensamientos y las palabras que cada individuo utiliza para describir sus capacidades, sus posibilidades y su futuro.
Por qué anticipar situaciones negativas puede afectar el bienestar
Uno de los aspectos que abordó Rojas Estapé fue la tendencia humana a imaginar acontecimientos desfavorables.
La especialista afirmó que muchas preocupaciones anticipadas nunca llegan a convertirse en realidad.
A pesar de que los acontecimientos temidos no siempre suceden, su anticipación puede provocar respuestas emocionales y físicas.
De acuerdo con la psiquiatra, el miedo y la preocupación anticipatoria pueden influir en el bienestar psicológico y en el funcionamiento del organismo.
Su reflexión sobre la suerte se relaciona con esta perspectiva: la preparación permite reconocer oportunidades, mientras que la manera de interpretar las circunstancias puede influir en las decisiones personales.
Para Rojas Estapé, desarrollar conocimientos, establecer metas y prestar atención al diálogo interno son aspectos que pueden ayudar a una persona a responder mejor ante las oportunidades y dificultades de la vida.