La psiquiatra Marian Rojas Estapé revela qué tienen en común las personas con suerte: una frase de Séneca explica la clave

¿Por qué algunas personas parecen tener suerte en casi todo lo que hacen, mientras otras enfrentan dificultades constantemente? La respuesta podría estar relacionada con la manera en que cada individuo se prepara para afrontar las oportunidades.

La psiquiatra española Marian Rojas Estapé analizó el papel de la suerte en la vida cotidiana y destacó una reflexión atribuida al filósofo romano Séneca. Según la especialista, la preparación y la capacidad de reconocer oportunidades pueden influir en los resultados personales y profesionales.

“Yo he investigado mucho como psiquiatra la suerte, porque tengo pacientes que escucho y digo: ‘¡Pero qué suerte tienen! ¡Qué bien les va todo!’ Y hay gente que escucho su vida y digo: ‘¡Qué drama! ¡No es posible!’”, sostuvo la especialista.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

