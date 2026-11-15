Jaguar negra viaja 2.100 kilómetros por Brasil para salvar a su especie: conozca su historia

Jataí es una jaguar melánica de casi 90 kilos de peso. La felina cumplirá cuatro años de edad pronto. El animal viajó 2.100 kilómetros por Brasil para la reproducción de su especie.

El viaje terrestre inició el martes 10 de noviembre. El traslado toma un tiempo estimado de dos días. La felina salió del Refugio Biológico Bela Vista en el estado de Paraná. Itaipu Binacional administra este recinto.

El viaje terrestre duró dos días desde Paraná. Especialistas esperan el nacimiento de futuras crías para aumentar la presencia del animal en Brasil. (Captura video Itaipu Binacional/Captura de pantalla Facebook)

El destino de la felina es la Reserva Conservacionista Piracema. Este santuario queda en el municipio de Almas en Tocantins. Las autoridades buscan la conservación de esta especie amenazada.

El Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad ordenó el traslado. Esta entidad estatal gestiona la fauna silvestre brasileña. Los especialistas desean ampliar la diversidad genética de los animales en cautiverio.

Jataí formará una pareja reproductiva con un macho seleccionado. Pedro Teles labora como veterinario de Itaipu. El experto explicó el origen de la hembra junto a su hermana Arapuá.

El nacimiento de ambas ocurrió un 29 de noviembre. Esa fecha del calendario conmemora el Día Internacional del Jaguar. Teles detalló la importancia de esta especie para la biodiversidad del país.

La despedida resultó difícil para los cuidadores del refugio. Los responsables del proyecto esperan el nacimiento de futuras crías. Teles indicó el valor de la felina para la conservación del animal en el planeta.

El movimiento de la jaguar conecta a dos regiones brasileñas. Jataí proviene de un bosque atlántico. Ella vivirá ahora en una zona del Cerrado.

La nueva casa de Jataí es una reserva de 5.000 hectáreas. El lugar funciona desde el año 2016. Este sitio destaca como un centro principal de reproducción de felinos en Brasil.

El recinto protege también a otras especies nativas. Allí viven tapires, pumas, osos hormigueros y pecaríes de collar. Félix Scorsolini administra este lugar. El funcionario destacó el gran aporte genético de Jataí para el grupo.