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Ciencia

Jaguar negra viaja 2.100 kilómetros por Brasil para salvar a su especie: conozca su historia

La felina melánica de casi 90 kilos formará una nueva pareja en Tocantins

Jataí es una jaguar negra que cruzó 2.100 kilómetros en Brasil para reproducirse. Conozca los detalles de su traslado a la Reserva Conservacionista Piracema.
Jataí nació un 29 de noviembre, el Día Internacional del Jaguar. Captura video Itaipu Binacional
El Tiempo Colombia