Ciencia

Impensado hallazgo cerca de Stonehenge: confirman la estructura prehistórica más grande de Gran Bretaña

Nuevos análisis confirmaron que una enorme estructura circular cerca de Stonehenge fue excavada por comunidades humanas del Neolítico

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Arqueólogos sugieren que la construcción de Stonehenge mezcló rituales, competencia y grandes encuentros entre comunidades neolíticas.
Arqueólogos verificaron que 16 enormes pozos forman una estructura planificada hace más de 4.000 años en las cercanías de Stonehenge. (Sumit Surai/Wikimedia Commons)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGarqueologíaStonehengeReino UnidoGran Bretaña
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.