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Ciencia

Especialistas advierten: antes de tocar a un gato conviene identificar su barrera táctil

Especialistas explican qué es la barrera táctil y cuáles señales permiten saber si un felino acepta el contacto físico de una persona

Los gatos de interior registraron una mediana de BPA de 35,3 pg/mg, frente a 24,4 pg/mg en animales con acceso al exterior.
La organización Alley Cat Allies detalla cómo la socialización es fundamental para la convivencia entre seres humanos y gatos. ChatGPT
La Nación / Argentina / GDA