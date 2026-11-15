Especialistas advierten: antes de tocar a un gato conviene identificar su barrera táctil

La reacción de un gato ante el contacto físico de una persona depende de sus experiencias previas con los seres humanos. Especialistas de la organización Alley Cat Allies recomiendan prestar atención a un concepto conocido como barrera táctil, que permite comprender hasta qué punto un animal acepta las caricias.

El encuentro con un gato en la calle despierta ternura en muchas personas. Sin embargo, el impulso de tocarlo provoca miedo o estrés en algunos ejemplares, mientras otros sí buscan afecto y atención.

La barrera táctil es el límite de cercanía física que un gato tolera. (ChatGPT/Generada con IA)

Esta organización dedicada al bienestar felino publicó la guía El continuo de la socialización felina: una guía para las interacciones entre gatos y humanos. En ese documento, los expertos señalaron que la socialización es fundamental para la convivencia entre ambas especies.

Los especialistas indicaron que los gatitos aprenden a comportarse mediante la observación de otros ejemplares y la experiencia práctica. Además, agregaron que esa vivencia constituye el único camino para que los animales convivan cómodamente con las personas.

Un ejemplar con vivencias positivas desde sus primeras etapas muestra mayor receptividad hacia el contacto. Por el contrario, un felino que creció sin trato humano desarrolla una conducta desconfiada y prefiere mantener la distancia en espacios exteriores.

El término barrera táctil pertenece a la especialista en comportamiento felino Joan Miller. Este concepto define el límite de cercanía física que un animal tolera de una persona.

Según esta perspectiva científica, los gatos presentan cuatro niveles distintos de confianza hacia los humanos: