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Ciencia

El truco casero para afilar cuchillos: pasos y riesgos reales

Conozca el método casero para salir de un apuro en la cocina, los pasos para aplicarlo y las razones por las que especialistas desaconsejan su empleo continuo

Especialistas explican por qué los cuchillos pierden filo y qué cuidados ayudan a prolongar su vida útil en la cocina.
El papel aluminio alinea temporalmente el filo de los cuchillos de cocina, pero expertos advierten sobre riesgos de cortes y desprendimientos. ChatGPT
El Universal