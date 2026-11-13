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Ciencia

El mayor paso de fauna del mundo ya funciona sobre una autopista y estos animales lo estrenan

La millonaria estructura busca acabar con el aislamiento genético de los felinos y protege a la fauna de los peligros diarios en una autopista

Vista aérea de la construcción del Wallis Annenberg Wildlife Crossing sobre la autopista 101 en el Día de la Tierra, el 22 de abril de 2026, en Agoura Hills, California.
Vista aérea de la construcción del Wallis Annenberg Wildlife Crossing sobre la autopista 101 en el Día de la Tierra, el 22 de abril de 2026, en Agoura Hills, California. MARIO TAMA
O Globo