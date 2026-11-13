El mayor paso de fauna del mundo ya funciona sobre una autopista y estos animales lo estrenan

El Paso de Vida Silvestre Wallis Annenberg (Wallis Annenberg Wildlife Crossing) recibe a sus primeros visitantes silvestres antes de su inauguración oficial el 2 de diciembre.

Esta estructura se ubica sobre diez carriles de la autopista 101 en Agoura Hills, Estados Unidos. El puente mide 380 metros de longitud y 240 metros de ancho.

La obra conecta las montañas de Santa Mónica con las colinas de Simi. Los animales cruzan ahora entre ambos hábitats de forma segura. Los ejemplares evitan el tráfico diario de más de 300.000 automóviles.

Las cámaras de monitoreo captaron a los primeros ejemplares en la zona durante el mes de octubre. Los coyotes y los lagartos de cerca occidentales exploran ya el enorme viaducto.

La iniciativa disminuye el impacto del aislamiento geográfico provocado por la carretera. Cientos de especies se benefician con esta construcción. El foco principal de la obra es la protección de los pumas de la región.

La baja diversidad genética amenaza la supervivencia de estos felinos. El aislamiento redujo las oportunidades de cruce biológico entre las poblaciones. La endogamia provoca características hereditarias perjudiciales para la especie. Los especialistas detectaron colas deformes y alteraciones testiculares en los individuos locales.

Los biólogos del Servicio Nacional de Parques de Estados Unidos coordinan el programa de investigación. El equipo instaló más de 50 cámaras fotográficas y cuatro cámaras de video térmico.

Los dispositivos registran el calor corporal de la fauna. Los científicos identifican el tipo de animal y los horarios de uso. Las transmisiones en vivo permanecen restringidas para el público por estrictos motivos de seguridad según el portal Mashable.

Un registro reciente muestra a un coyote sobre el puente durante la madrugada. La cámara fotografió al mamífero a la 1:30 a. m. con dirección al sur. Las imágenes posteriores revelaron su regreso al extremo norte a la 1:47 a. m. Los expertos descartan una travesía completa.

El animal permaneció unos 20 minutos en el lugar. Seth Riley labora como jefe de vida silvestre de las Montañas de Santa Mónica. El funcionario interpretó este acto como una señal muy positiva.

El especialista indicó al diario Los Angeles Times la evidente comodidad del coyote en el ambiente. El experto destacó la alta inversión de dinero para dar un aspecto totalmente natural a la estructura.

El estudio de la cobertura vegetal forma una parte fundamental de la estrategia. Los trabajadores plantaron 6.000 plantas nativas sobre el tramo de la autopista. Otras áreas anexas esperan recibir vegetación pronto. El objetivo consiste en recrear el hábitat natural para los animales más tímidos.

Los linces, las raposas grises y los venados mula también merodean la vía. Los investigadores observaron a estos mamíferos cerca de la obra durante la construcción.

Beth Pratt representa a la organización Wildlife Crossing Fund. La funcionaria admitió la superación de sus expectativas con estos primeros registros. Ella anticipó la aparición inicial de un venado. Los coyotes tomaron finalmente la delantera.

Pratt sugirió la pronta aparición de un puma en la estructura. Las noticias se difunden rápido en el mundo animal según su perspectiva.

El proyecto surgió tras varios estudios exhaustivos en el año 1990. Las investigaciones demostraron la barrera ecológica creada por la autopista 101 según el portal IFLScience. Las entidades invirtieron $114 millones durante el desarrollo de la obra.

Varias instituciones públicas y privadas participan como socios operativos. Entre ellas destacan la National Wildlife Federation y el Departamento de Transportes de California.