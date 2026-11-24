Un equipo de arqueólogos halló un tesoro con más de 200 monedas de plata celtas, enterrado hace aproximadamente 2.200 años, durante las excavaciones para construir una subestación eléctrica en Szombathely, al oeste de Hungría.

Las piezas reposaban a solo 30 o 40 centímetros bajo la superficie dentro de un pequeño recipiente de cerámica y constituyen uno de los mayores conjuntos de moneda celta descubiertos en el país en las últimas décadas.

La excavación también reveló una extensa presencia humana, con herramientas prehistóricas, joyas, vasijas de cerámica y restos de edificaciones antiguas. (Grupo E.ON Hungría/Sitio web)

El hallazgo ocurrió durante investigaciones arqueológicas efectuadas entre 2023 y 2025, antes y durante las obras de la empresa energética E.ON. En total, los especialistas identificaron casi 400 vestigios arqueológicos y miles de artefactos con edades que abarcan cerca de 7.000 años de ocupación humana en la zona.

Según un comunicado divulgado por E.ON, el conjunto de monedas pesa más de dos kilos y consta de piezas conocidas como tetradracmas del tipo Velem.

Los celtas acuñaron estos ejemplares entre finales del siglo II a. C. y principios del siglo I a. C., época en la que habitaban diversas zonas de Europa Central.

Los investigadores ubicaron el depósito tras detectar algunas piezas dispersas en el terreno. Debido a que el área sirvió para labores agrícolas durante siglos, el arado probablemente desplazó parte de los objetos; por ello, el equipo examinó el suelo con detectores de metal y localizó la concentración principal.

La arqueóloga del Instituto Arqueológico Nacional de Hungría, Eszter Kreiter, calificó el descubrimiento como una rareza en Europa durante una conferencia de prensa. La especialista añadió que el último hallazgo de un conjunto comparable en territorio húngaro sucedió a finales de la década de 1960.

Inspiración en la Grecia antigua

Las piezas halladas en Szombathely son imitaciones celtas de los tetradracmas griegos, monedas grandes de plata que circularon desde finales del siglo VI a. C. y equivalían a cuatro dracmas.

Los ejemplares del tipo Velem deben su nombre al asentamiento fortificado de Velem-Szent Vid, situado a unos 15 kilómetros del sitio del hallazgo. Ese enclave arqueológico destaca por sus vestigios de ocupación celta y el registro de monedas similares.

Cada pieza exhibe una cabeza estilizada en una de sus caras, la cual probablemente representa al dios griego Apolo. En el reverso figura un jinete con casco sobre su caballo.

El numismata británico Christopher Howgego, curador honorário y profesor emérito de numismática griega y romana de la Universidad de Oxford, señaló que la influencia griega resultó habitual en la moneda celta.

Según el experto, los pueblos celtas de la cuenca de los Cárpatos comenzaron a fabricar su propio dinero de plata luego de que sus mercenarios conocieran las monedas utilizadas en los ejércitos helenísticos de Grecia y Macedonia.

En un artículo publicado en la revista científica Journal of Roman Studies, Howgego explicó que estas piezas combinaban elementos del arte griego clásico con rasgos propios de la cultura celta. Por su alto valor, estos tetradracmas probablemente no circulaban en compras cotidianas, sino que servían como reservas de riqueza o depósitos en ceremonias rituales.

El motivo exacto del entierro en Szombathely permanece sin esclarecer. E.ON informó que los arqueólogos analizan dos hipótesis principales: una ofrenda a los dioses en un acto ritual o el resguardo de un patrimonio durante un periodo de inestabilidad.

Siete milenios de historia

Además de las monedas, las excavaciones revelaron una secuencia extensa de presencia humana que incluye herramientas prehistóricas, joyas, vasijas de cerâmica y restos de edificaciones de distintas épocas.

Uno de los objetos más antiguos corresponde a un pequeño hacha de piedra pulida con casi 7.000 años de antigüedad. Los expertos estiman que sus usuarios emplearon este instrumento para desmalezar terrenos, trabajar madera y levantar construcciones.

El equipo recuperó también una cuenta de vidrio decorada con un diseño conocido como ojo de pavo real, la cual pudo integrar una joya a inicios de la Edad del Hierro, entre los siglos VII y VI a. C. Asimismo, los especialistas identificaron recipientes cerámicos del mismo periodo que posiblemente acompañaron a los difuntos con alimentos y bebidas para la vida después de la muerte.

Del periodo celta sobresalen también dos piedras de un molino manual localizadas dentro de una estructura excavada en la tierra, las cuales ilustran las labores diarias de aquellas comunidades.

Siglos después, durante el dominio romano, una villa rural ocupó el mismo terreno. Aunque el tiempo demolió los edificios y dispersó sus materiales, los arqueólogos reconstruyeron parcialmente el plano del inmueble principal, cuya superficie excavada abarca unos 300 metros cuadrados.

Entre los restos romanos destacó un fragmento de ladrillo que conserva la huella de la pata de un perro. Los investigadores consideran que este material formó parte del revestimiento de un sistema de calefacción de piso en la vivienda.

Inversión energética y exhibición

La excavación demostró cómo distintas sociedades ocuparon y transformaron un mismo espacio durante milenios. La obra eléctrica facilitó el estudio y registro de vestigios subterráneos que habrían pasado inadvertidos en otras circunstancias.

El proyecto arqueológico contó con el trabajo conjunto de E.ON y especialistas del Instituto Arqueológico Nacional, entidad adscrita al Centro de Colecciones Públicas del Museo Nacional Húngaro. Esta alianza permitió armonizar las exploraciones científicas con las fases de preparación y ejecución de la obra civil.

La nueva subestación Szombathely Észak opera actualmente como parte del proyecto Danúbio InGrid. La inversión ascendió a 7.500 millones de florines húngaros e incluyó infraestructura eléctrica para abastecer la creciente demanda energética de la ciudad y sus parques industriales cercanos. Los objetos recuperados integrarán una exposición temporal en el Museo Savaria, en Szombathely.