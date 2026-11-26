Un colibrí completó la migración más larga registrada en la historia de su especie tras recorrer 6.526 kilómetros desde Alabama, en el sur de Estados Unidos, hasta Alaska, en solo 38 días. El hallazgo fue posible gracias a un rastreador ultraleve que pesa apenas 0,06 gramos.

Los resultados de la investigación fueron publicados el 16 de noviembre en la revista científica Ecology and Evolution. El estudio estuvo a cargo de un equipo liderado por Emma M. Rhodes, investigadora de la Universidad de Memphis.

El panel (C) muestra el área de recorte (recuadro azul). La línea negra en la nuca marca el límite superior que debe evitarse para no tensar las plumas, impidiendo que el ave se las arranque y reduzca la retención del transmisor. (Rhodes et al/Ecology and Evolution)

El ave protagonista de esta hazaña es un colibrí rufo (Selasphorus rufus) macho adulto. El ejemplar partió de la ciudad de Lillian, en Alabama, el 27 de marzo de 2025. Posteriormente, viajó hacia el oeste por el norte de México y continuó hacia el norte por la costa del Pacífico hasta llegar a Juneau, en Alaska, el 3 de mayo de 2025.

Los colibríes destacan mundialmente por su capacidad de vuelo, la cual alcanza velocidades de hasta 80 km/h. Sin embargo, su peso inferior a los cinco gramos impedía hasta ahora la colocación de dispositivos de seguimiento sin afectar su desplazamiento aéreo.

Para superar este obstáculo, los científicos desarrollaron BlūMorpho, un transmisor alimentado por energía solar que utiliza tecnología Bluetooth. El aparato incluye una pequeña placa solar que se recarga de forma automática durante el vuelo y elimina gran parte del peso de una batería convencional.

El sistema aprovecha además las redes existentes de dispositivos electrónicos. Cuando un teléfono celular, una tableta o una computadora compatible se acerca a unos 200 metros del ave, el transmisor envía de manera automática y anónima los datos de ubicación a una base de datos en línea.

Gracias a este mecanismo, el equipo monitoreó las aves en tiempo casi real. Los investigadores colocaron los rastreadores en 11 colibríes en las costas de Alabama y Florida. Cuatro ejemplares pertenecían a la especie rufo y siete eran colibríes de garganta rubí (Archilochus colubris).

Los científicos fijaron cada aparato en el dorso de las aves, entre las alas. El peso del dispositivo representó menos del 3% de la masa corporal total de cada animal.

Durante el proyecto, los rastreadores registraron 23.784 puntos de localización en 23 estados de Estados Unidos, México y Canadá. Los aparatos funcionaron durante un promedio de 47 días, aunque algunos alcanzaron hasta 128 días de monitoreo continuo.

Según explicaron los investigadores en el estudio, la principal limitación actual no reside en la vida útil de la unidad tecnológica, sino en el tiempo de retención del dispositivo sobre el cuerpo del ave.

La investigación reveló también que los colibríes solitarios no siempre siguen rutas idénticas, incluso dentro de la misma especie. Otro ejemplar rufo voló hacia el norte, regresó al sur y completó un circuito de 345 kilómetros antes de retomar el rumbo esperado hacia el este.

Por su parte, un colibrí de garganta rubí voló desde Alabama hacia el sureste, en dirección a Florida, en lugar de seguir la trayectoria migratoria habitual hacia el norte o el noreste.

Los autores del estudio señalaron que tanto el colibrí rufo como el de garganta rubí sufren declives poblacionales recientes.

Por ello, aseguraron que esta nueva tecnología aportará información vital para el manejo, la conservación y la comprensión de los cambios demográficos de ambas especies.