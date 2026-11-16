AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Ciencia

Calvicie: científicos diseñan peine eléctrico para hacer crecer el cabello

El dispositivo desarrollado en China combina electroestimulación con fármacos para tratar la alopecia androgenética, aunque aún requiere pruebas en humanos

Investigadores chinos diseñaron un peine con electrodos que potencia la absorción de moléculas capilares.
Investigadores chinos diseñaron un peine con electrodos que potencia la absorción de moléculas capilares. Gemini
O Globo