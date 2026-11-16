Calvicie: científicos diseñan peine eléctrico para hacer crecer el cabello

Investigadores de la Universidad de Beihang, en China, desarrollaron un dispositivo con forma de peine que promete transformar el tratamiento contra la alopecia androgenética. Este avance busca atender la condición conocida popularmente como calvicie.

Los científicos publicaron los detalles del aparato llamado Detangle en la revista científica Nature Communications. El documento expone resultados favorables durante los ensayos iniciales de crecimiento capilar en ratones.

En la imagen el sistema del peine Detangled. El dispositivo libera moléculas por medio de pulsos eléctricos. (Liu et al/Nature Communications- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License)

El nombre del dispositivo significa desenredar en español y proviene de la película de Disney Enredados, titulada Tangled en inglés. Su diseño luce igual a un peine común, pero sus dientes integran electrodos y compartimentos que liberan sustancias creadas para estimular el cabello.

El movimiento de peinar activa el aparato cuando una persona utiliza el Detangle. El dispositivo emite pequeños pulsos que elevan la piel y generan un campo eléctrico 2,63 veces más intenso en el cuero cabelludo respecto a una estimulación eléctrica convencional.

Los autores explican en el estudio que este campo intensificado abre una vía para introducir moléculas reguladoras en las células de los folículos capilares. Este mecanismo aumenta la eficiencia de absorción intracelular hasta 3,4 veces.

El sistema libera moléculas del plásmido VEGFA para incrementar la vascularización alrededor de los folículos. También administra ARN pequeño de interferencia (siRNA) de SRD5A2 para inhibir la secreción de andrógenos, hormonas esteroides causantes de la caída del pelo.

Estas sustancias actúan en vías similares a las de medicamentos actuales contra la calvicie, como la finasterida y el minoxidil.

Los ensayos en ratones con alopecia androgenética inducida por testosterona registraron una recuperación capilar en el 100% de los ejemplares tras un mes de uso. Esta cifra supera ampliamente la tasa cercana al 70% obtenida con los métodos tradicionales de aplicación tópica de minoxidil en el mismo modelo animal.

Los investigadores señalan que el dispositivo mostró un buen perfil de seguridad y no provocó alteraciones epidérmicas ni cambios en otros biomarcadores analizados.

El equipo concluyó que el Detangle constituye una estrategia no invasiva. La tecnología combina la electroestimulación con la administración de moléculas mediante campos eléctricos para optimizar el tratamiento de la alopecia androgenética.

El estudio representa apenas una etapa inicial a pesar de los resultados positivos. Los científicos evaluaron el potencial del aparato únicamente en un grupo reducido de ratones, por lo que aún no han comprobado su eficacia en seres humanos.

El dispositivo requiere ahora pruebas en personas con muestras más amplias y debe superar las tres fases de los ensayos clínicos. Solo después de cumplir este proceso, los desarrolladores podrán presentar el invento ante las agencias reguladoras para solicitar su aprobación de uso.