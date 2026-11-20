Tratar a los gatos domésticos como perros pequeños constituye el error más grave en la convivencia diaria. Así lo afirmó Agnès Dufau, referente en gestión ética de colonias felinas, en declaraciones recogidas por el medio La Vanguardia.

Dufau sostuvo que esta confusión cultural distorsiona las necesidades reales de la mascota y deteriora su calidad de vida. Al exigir conductas sociales propias de los canes, los dueños concluyen de manera equivocada que sus animales son fríos, independientes o carentes de afecto.

Los gatos domésticos necesitan espacios elevados y refugios seguros. (ChatGPT/Generada con IA)

La especialista, fundadora de la entidad Fedecats en España y experta en innovación digital veterinaria, explicó que la protección animal requiere un estricto conocimiento científico. Mientras el perro posee dinámicas sociales específicas, el felino responde a una naturaleza estrictamente territorial que define su interacción con los humanos y el entorno.

Muchas actitudes que los propietarios interpretan como indiferencia son, en realidad, mecanismos de supervivencia y validación de su propio espacio. Dufau señaló al medio español que ambos animales pertenecen a especies completamente distintas con requerimientos opuestos.

La experta subrayó que el bienestar felino depende de una adecuada gestión del espacio, pues estos animales perciben su mundo en tres dimensiones. Un gato necesita lugares elevados para observar, áreas para esconderse y zonas seguras que garanticen control sobre su territorio.

La instalación de estanterías, rascadores altos o refugios específicos cumple una función vital para su estabilidad emocional y supera el plano meramente decorativo. La ausencia de este entorno adaptado suele originar problemas conductuales que los dueños malinterpretan por desconocer las necesidades básicas de la especie.

Finalmente, ella alertó sobre los riesgos de aplicar una lógica humana a la convivencia social de estas mascotas, como ocurre al llevar un segundo gato al hogar.

Aunque las personas actúan con buena intención para darle compañía al primero, una mala introducción provoca conflictos importantes.

Dufau concluyó que el vínculo auténtico surge al respetar la autonomía del animal. Según la especialista, el mayor privilegio para una persona ocurre cuando el felino se acerca por iniciativa propia, pues ese gesto demuestra una confianza real.